雙十連假在即 台股早盤小幅開高

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台股6日開盤走高，一度收復16,500點整數關卡，盤中高點來到16,539點，目前暫報16,533點，上漲80點，權王台積電（2330）股價上漲3元，來到531元，多方重心由個股表態，創威（6530）、力特（3051）等盤中上漲逾5％。

美股四大指數5日同步走跌，道瓊工業指數下跌9點，或0.03％，收在3,3119點；標普500指數下跌5點，或0.13％，收在4,258點；Nasdaq指數下跌16點，或0.12％，收在13,219點；費半指數下跌17點，或0.52％，收在3,406點。

美股弱勢震盪，四大指數收盤全數下跌。儘管前日ADP公布新增就業人數顯著降溫，然而昨日美國勞工部公布初領失業金人數20.7萬人，則小幅優於預期21萬人，使投資人聚焦今日將公布的非農就業數據狀況。

統一投顧指出，美股反彈以及雙十連假前台股明顯量縮下，政府資金點火權值股拉開與16,200點支撐的距離，並釋放委外代操資金約700億元銀彈，後續到年底仍有100多億勞退基金委外額度。目前台股技術線型結構偏向震盪整理，反覆測試底部，靜待底部成型。

此外，資金再度輪動，包括IC設計、AI類股、記憶體、車用等，相關個股如聯發科、譜瑞、天鈺、祥碩、兆利、廣達、華碩、台光電、群聯、華城、世紀鋼、材料、萬潤、定穎、台燿等，短線強勢，個股表現為主。