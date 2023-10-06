國際知名和菓子職人岡本伸治、土江徹來台雙師教學

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和菓子手作技法魅力無法擋！台灣最大的和菓子交流平台臉書「和菓子研究社Wagashi」社團，為了要把正確、正統的和菓子手作技法深根於台灣，並發揚和菓子藝術文化，繼今年1月份邀請職人岡本伸治、6月份邀請職人松田明來台與和菓子同好研究交流，近距離的學習，廣受好評，10月份再度邀請國際知名和菓子職人岡本伸治、土江徹來台開設第一屆《製菓達人研習營》秋季大師課程證書班，採雙師教學，結業授予授課老師親簽的中英日文證書。更熱情歡迎同好們12月前往東京參加「和菓子研究社Wagashi」與「東京製菓學校」共同合作的《三日實作營》，踏上製菓專業殿堂之旅！

臉書「和菓子研究社Wagashi」社團社長Claire Pan表示，秋季大師課程證書班由二位大師擔綱，前二日是國人熟悉的銅纙燒、透明經典的「葛菓子」、「蕨菓子」等製作，由岡本伸治先生指導，後二日規劃的是「煉切菓子」造型細工技巧與實作、美味「栗菓子」解說及「干菓子」，由土江徹老師指導。

岡本伸治指出，令和4年(2022年)日本文化廳核准，將「菓銘をもつ生菓子」正式登錄為「無形文化財」(無形文化資產)的同時，世界和菓子藝術風潮，正在各國發芽起步。他在不同國家和菓子展演的過程中體悟到，和菓子要進行推廣並不是全世界都一致，世界各國都有當地特色的甜點與習慣口味，時常會有味蕾上的衝擊與挑戰，在傳授手作技法之前必須先傳達正確知識，像是文化背景、旬時美味、美學美感等，才能深入淺出地帶領同好們認識各種類型的和果子，在享用和菓子的同時，才能像是經歷五感美學般的療癒。

岡本伸治說，他熱愛台灣，因為台灣文化水準高，接受外來文化也相對較高，懂得尊重自己的文化，也懂得尊重他國的文化。這次來台灣，他特別花心思在「製餡」過程的指導，就是希望同好們能更認識和菓子的根本。

土江徹在日本是一位很有名氣的優秀和菓子大師，獲獎無數，1949年決定開一家和菓子店，做出好吃有新意的和菓子來，獲得鄰居友人的口耳相傳，好口碑成就了後來出名的「御菓子司 福泉堂」。

土江徹小學前開始接觸和菓子，他有一個家族使命，那就是要學好和菓子手藝，繼承家族的和菓子店鋪。高中畢業以後，土江徹前往岐阜市修業五年，後又到島根縣繼續研修，為接手家族企業做準備。經過多年學習後，他更加體認到要用和菓子為人們帶來美味、帶來幸福。福泉堂經歷了爺爺、爸爸，如今傳到了土江徹的手裡，土江徹也正在用自己多年研習的和菓子技藝，去做更多關於和菓子的推廣。

土江徹認為，和菓子給人的安靜淡雅感覺，如同方寸之間的四季，不同時節、節令、食材，在看似簡單的和菓子裡，蘊含著一番來來往往的人間煙火。好看的「煉切菓子」，著重藝術感，外觀設計最花時間，製作的數量較少，價格也較高。

社長Claire Pan指出，今年「和菓子研究社Wagashi」開設的《製菓達人研習營》課程，講師全都是日本和菓子業界公認的翹楚專業職人來台親自指導，為使學員充份理解，全程日文講授，中文口譯，溝通傳達零障礙；並全體使用日本原裝進口食材以期原味重現，讓和菓子同好們在學習也享用高質感和菓子的迷人滋味，如同置身日本。

社長Claire Pan分享，因為自己喜歡和菓子，才意外與台灣各地同好結緣，在經過多回台日交流之後，如今獲得「東京製菓學校」的肯定和支持，促成年底將在該校舉辦的《東京製菓學校 和菓子三日實作營》。她深深期許以2023年的經驗，在2024年卓越成長，發光發熱。

當日本新一代的年輕人越來越不認識「和菓子」，反而更愛時尚感十足的「洋菓子」之時，世界各地民眾卻對這個獨具特色的日本傳統甜點愛不釋手，表達出熱愛和最大的支持。