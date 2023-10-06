《美股掃瞄》觀望非農就業 美股小跌、台股ADR全漲

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】周四美股從盤中低點反彈後終場以小跌作收，標普500指數持穩在200日移動均線（約在4206點）之上。投資人等待周五發布的9月非農就業報告，以尋找更多有關利率前景的線索。

舊金山聯準銀行總裁戴利（Mary Daly）在紐約經濟俱樂部表示，由於美國貨幣政策已經「深具限制性」且美國公債殖利率上揚，聯準會可能不再需要升息，「隨著勞動力市場持續降溫，通膨朝重返聯準會設定的2%目標前進，我們可以維持利率不變，讓政策繼續發揮作用」。

最新發布的請領失業給付人數報告顯示就業市場仍然強韌，儘管前一日發布的「小非農」ADP就業報告顯示美國9月民間就業增長意外疲弱。

美國勞工部公布，上周（截至9月30日）初領失業給付人數增加2000人，經季調後為20.7萬人，少於市場預估的21萬人。

周四收盤，道瓊指數跌9.98點或0.03%，報33,119.57點。標普500指數跌5.56點或0.13%，報4,258.19點。那斯達克指數跌16.18點或0.12%，報13,219.83點。費城半導體指數跌17.94點或0.52%，報3,406.98點。

美國10年期指標公債殖利率這幾天創下了2007年以來新高，但周四有所放緩。

標普500指數11大類股跌多漲少，房地產股漲0.67%，表現最佳；其次為醫療類股漲0.49%。必需消費類股跌2.07%，跌幅最大；其次為原物料類股跌1.26%。

重磅科技股漲跌互見，蘋果漲0.72%，微軟漲0.13%，亞馬遜跌0.82%，Alphabet跌0.13%，特斯拉跌0.43%，Meta跌0.26%，輝達漲1.47%。

台股ADR全漲，台積電漲0.42%，聯電漲1.02%，日月光漲0.93%，中華電信漲0.45%。

周五發布的美國9月非農就業報告應是本周最重要的經濟事件，因為這可能影響聯準會是否將再度升息，並維持高利率更長時間。

市場押注聯準會在11月升息的可能性為22.2%，以及聯準會的隔夜放款利率將一直保持在5%以上直到2024年6月，之後將首度大舉降息。

周四美國交易所成交量總計為97.6億股，過去20日均量為10.63億股。

紐約證券交易所下跌與上漲股數比為1.11：1。那斯達克交易所下跌與上漲股數比為1.02：1。

標普500指數有3檔成分股創下52周新高、39檔創新低。那斯達克指數有24檔成分股創52周新高、330檔創新低。