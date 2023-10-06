資通訊奧斯卡 台灣斬獲六大獎

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世界資訊科技大會（WCIT2023）於10月5日晚間於馬來西亞古晉公布「2023年度全球資訊科技應用傑出貢獻獎」，該獎項由世界資訊科技暨服務業聯盟（WITSA）頒發，素有「資通訊界的奧斯卡獎」美稱，今年度台灣斬獲六大獎。

數位部產業署指出，全球資訊科技應用傑出貢獻獎係表揚在資通訊產業具有傑出表現與貢獻企業或組織，我國地方政府與法人團體今年榮獲六大獎項，包括台中市政府經發局榮獲「傑出公眾合作服務獎」首獎、新北市政府資訊中心榮獲「智慧城市獎」首獎、資訊工業策進會榮獲「傑出數位機會／包容獎」及「傑出AI獎」二項首獎、工業技術研究院榮獲「傑出醫療應用獎」亞軍，而數位產業署透過「普及智慧城鄉生活應用計畫」，攜手高雄市政府打造「雄健康3.0共照雲」服務方案，今年也榮獲「傑出醫療應用獎」佳作。

產業署說，這些亮眼的成績顯示臺灣數位解決方案在國際上受到高度認可，更展現中央和地方政府積極整合資源，為推動城鄉經濟發展與數位轉型共同努力。

產業署說，今年除參與2023年世界資訊科技大會（WCIT2023）及全球資通訊科技傑出獎（WITSA 2023 ICT Excellence Award）頒獎典禮，並帶領業者拜會砂勞越數位經濟機構（SDEC）、馬來西亞貿工商會及智慧醫療機構等，另於10月4日舉辦「2023台馬資服產業媒合會」，邀請逾15家馬國業者與我方業者進行一對一交流媒合，10日5日辦理「台灣與多國媒合交流會（Taiwan Luncheon）」，總計邀請40國參與，推動臺灣優秀的數位科技解決方案外銷，拓展與當地業者合作之可能性。

數位部表示，台灣於國際大獎中屢獲佳績，數位實力全球有目共睹。將持續整合產業的聲音與需求，致力推動各行各業數位轉型以提升我國數位競爭力與創新能力，並協助我國軟體及資訊服務業者與各國企業交流、促成國際合作案，運用WITSA及ASOCIO等國際組織拓展資訊產業海外商機。