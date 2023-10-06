台版晶片禁令？ 王美花：國科會準備公告關鍵技術管制

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

外媒直指台灣4科技大廠違背美方禁令、協助華為建設晶圓廠，台灣是否會跟進公布晶片禁令，經濟部長王美花6日表示，目前國科會正準備針對台灣關鍵技術公告，這樣會有比較強度的管制，站在台灣技術的關鍵點、以及國家安全考量，台灣也會有自己的考量。

王美花6日陪同行政院陳院長出席立法院「提出施政報告繼續質詢」前接受媒體聯訪時被詢問到4家科技業者協助華為蓋晶圓廠議題，她強調，已經請廠商初步說明，但還是會啟動調查這些廠商在中國實際營運的項目，與當出投資核准項目是否吻合，確實兩岸人民條例有相關規定，違反規定最高可以處罰2,500萬元。

「同時也發函請他們說明。」王美花指出，美國對於華為的制裁已經持續兩三年，美國相關規定很細膩，在管制發生之後，經濟部一開始也掌握相關訊息，向跟廠商說明、廠商也理解這樣制裁的措施，所以已經把供應給華為、華為以外分開成為兩個不同供應鏈。

王美花說，台灣半導體產業很多的設備技術軟體技術都來自美國，美國也是我們大客戶，因此國際發展情勢都會詳細掌握，對台廠相關因應也會跟產業密切溝通。

台灣是否會跟日媒報導一樣跟進晶片禁令，王美花透露，國科會針對所謂「台灣關鍵技術」進行會公告，針對這樣關鍵技術會有比較強度的管制，這是台灣的措施，國際管制怎麼管、台灣怎麼管，站在台灣技術關鍵點，國家安全部分，我們也會有我們的考量。