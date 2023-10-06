《商情》期金連5弱；期銅連4跌；原油跌逾2%；BDI漲近3%；小麥漲逾3%

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時報-商情早報

1.升息前景擔憂 紐約期金連5弱。

2.LME:10/05期銅收7899.00美元/公噸，跌50.50美元。

3.NYMEX:11月輕質原油跌1.91美元，每桶為82.31美元。

4.西德州原油下跌2.02美元，每桶為82.30美元。

5.10/05BDI運費指數為1827.00。

6.SICOM:天然橡膠11月期貨RSS3下跌2.00美分。

7.NYCE:10月棉花跌0.47美分，每磅為86.25美分。

8.CBOT:10月黃豆粉漲4.90美元，每公噸為373.60美元。

9.10/05TRJ-CRB下跌0.80，為274.63。

10.SGX:10/05 SGX 62%鐵礦石報每公噸117.80美元，跌0.25美元。

商情綜述:

1.貴金期貨-升息前景擔憂，周四紐約期金連5弱；因美國數據顯示勞動力市場仍緊張，引發投資人對聯準會(FED)將維持高利率一段時間的擔憂，令黃金價格再度下挫，而投資人將靜待9月非農就業報告；周四(10/5)收盤報價，12月黃金跌3.00美元，報每盎司1831.80美元；12月白銀0.13美元；1月白金跌11.70美元；12月鈀金跌27.10美元。(王思涵整理)

2.LME基本金屬-庫存飆升，期銅連4跌；因投資者對最大金屬國中國，需求前景的擔憂持續，以及貨幣利率和全球增長的不確定性，引發拋售頭寸，金屬需求疲軟導致庫存大幅上升，倫敦金屬交易所(LME)銅庫存，自7月中旬以來增加了兩倍多，致倫敦(LME)銅價連續第4個交易日下跌。終場周四指標期銅下跌50.5美元；期錫上漲213美元；期鎳下跌233美元；期鋅下跌16.5美元；期鋁下跌14.5美元；期鉛上漲18美元。(呂方維整理)

3.原油期貨-周四國際原油期貨跌逾2%，受累於全球經濟增長放緩，可能進一步抑制需求預期，以及伊拉克北部至土耳其的原油管道有望恢復運行；另外，儘管美元有所回落，但仍位於11個月高點，原油在前一交易日急挫近6%，並創下一年多來的最大單日跌幅，仍延續疲勢，其中美國NYMEX-11月輕質原油期貨跌1.91美元，報82.31美元/桶；倫敦ICE-12月布蘭特原油期貨下跌1.74美元，報84.07美元/桶。(鄧凱綺整理)

4.航運指數-需求強勁，周四BDI指數反彈近3%；由於海岬型船舶需求依然強勁，令該BCI指數創2022年6月21日以來新高，然而巴拿馬型船市場正經歷一段謹慎時期，係因巴西的擁堵狀況持續存在，使得船隊分散，終場波羅的海乾散貨BDI指數反彈近3%；其中最新報價BDI指數上漲49點，收1827點，漲幅2.8%；BCI指數上漲181點，收2982點，漲幅6.5%；BPI指數下跌33點，收作1592點，跌幅2%；BSI指數下跌8點，收作1236點，跌幅0.6%。(王聖為整理)

5.橡膠期貨-拋售情緒影響，周四大阪期膠跌逾一個月低價；因債券殖利率不斷上升正在引發全球擔憂，除了削弱了股票吸引力，該拋售情緒亦延伸到包含橡膠等大宗商品，加上歐美油價昨收低，促使製造商轉向從石油中提取合成橡膠，進而給天然橡膠市場帶來壓力，致大阪期膠價收盤跌逾一個月以來低價；其中大阪交易所OSE橡膠3月期貨跌1.7%，報每公斤229.7日圓；新加坡交易所SICOM橡膠11月期貨跌0.8%，報每公斤138.50美分；上海交易所SHFE橡膠1月期貨，適逢中國黃金周連續假期休市。(王聖為整理)

6.穀物期貨-周四芝加哥穀物期貨多收揚，其中小麥期貨上漲逾3%，因有報道指出黑海地區出現新的緊張局勢，玉米期貨觸及一個月高點，突破近期維持在關鍵技術水準之上的區間，儘管出口需求低迷，大豆期貨仍小幅上漲，終場12月小麥漲18.25美分，12月玉米漲11.5美分，11月大豆漲7.75美分，10月黃豆油跌0.57美分，10月黃豆粉漲4.9美元。(倪淑茹整理)

7.棉花期貨-美股疲軟，周四ICE棉花期貨跌近1%；受累於美國股市下跌，抵銷了美棉強勁的出口銷售數據，加上油價下跌，外圍市場利空，同步打壓棉花價格，致期棉連3日下跌；終場ICE美國交易所2號棉花12月棉跌0.54%，報每磅86.54美分。(王思涵整理)

8.鐵礦石期貨-供應擔憂，鐵礦石漲近2.5%；因較高的鐵水產量數據，提振了市場前景情緒，據Mysteel的數據顯示，調查的247家鋼廠的日鐵水產量上周增加0.1%，至249萬公噸，為2020年10月以來的新高，加上南非鐵路限制，供應前景擔憂，致新交所52%鐵礦石價格反彈上揚。終場周四新加坡交易所58%鐵礦石近月漲2.47%，報每噸106.94美元；62%鐵礦石近月跌0.21%，報每噸117.8美元。(呂方維整理)

(商品行情網)