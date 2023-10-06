發揚社會良善 無極武恩聖宮喜迎王母娘娘澤披台中烏日

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位於台中烏日的無極武恩聖宮，日前由廟內主委潘學恩、副主委潘彩龍、陳今平、林森秋等一早率領無極武恩聖宮眾善信北上，前往台北松山慈惠堂迎請王母娘娘金身至無極武恩聖宮鎮殿濟世，場面隆重盛大。

無極武恩聖宮主委潘學恩身兼武恩德營造負責人，本業經營橋梁鋼構，目前國內許多橋梁耐震補強的公共工程如國道三號台南柳營至烏山頭段橋梁耐震補強工程、國道三號南投段伸縮縫更換工程、國道十號里港至旗山段耐震補強工程，雲林縣內112年度橋梁補強工程都由武恩德營造負責建設施工，捍衛民眾出行安全。

除了在公共工程持續努力之外，潘學恩感念自創業以來屢受武恩聖宮（天官武財神）庇佑，特別在其位於台中的工廠廠區建立無極武恩聖宮，除提供信眾服務，也積極參與社會公益，目前已有許多信眾固定一起參與宮廟社會服務，發揚善心社會的理念。

松山慈惠堂是北部地區王母娘娘信仰中心，聲名遠播，是無數信眾的精神寄託之所。此次無極武恩聖宮能奉請松山慈惠堂王母娘娘金身至烏日鎮殿濟世，正是主委潘學恩感念松山慈惠堂郭葉子堂主「悲天憫人、度己度人」的慈悲心懷，進而誠心跟隨王母娘娘慈悲大願的具體實踐。

「發揚社會良善」是台北松山慈惠堂、台中無極武恩聖宮乃至於國內各主要宗教廟宇的一致宏願，也期待藉由宗教撫慰人心的力量，讓我們的社會更加和諧、彼此關懷，進而達到一個和平、安樂的理想社會。