SKODA前九月銷量超越去年全年　Kodiaq穩坐進口七人座SUV冠軍

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SKODA繼5月單月銷售突破歷史新高後，訂單持續成長並同步穩健交車，今年拜產能回穩、新車大量到港，SKODA 於9月共交出967輛新車，不僅較去年同期成長超過79％，前九月累計銷量亦成長61％，一舉超越2022全年掛牌總數，也讓SKODA成為福斯集團在台成長最快速的品牌，以7000輛成績創下SKODA自2015年正式成立台灣分公司以來同期新高。

觀察各車型銷售表現，連續四年蟬聯七人座銷售冠軍的棕熊Kodiaq以1,594台掛牌數，穩坐進口七人座SUV銷售冠軍寶座，帶領黑熊 Karoq及卡米熊Kamiq三熊聯手於前九月創造出3,690台的銷售佳績。

SKODA表示，總部奕正歡慶第300萬輛SKODA SUV誕生，其中Kodiaq單一車型即佔據 總生產數達28％。

此外，自2021年上市即熱賣的歐洲智世代旅行車Octavia，前九月共計交出1,393台的新車，一舉超越去年全年配額近兩倍之多。而車系中的性能代表作Octavia RS與Octavia Combi RS，於9月一口氣迎接222位新車主。

Skoda Taiwan總裁李御林表示，SKODA自2015年在台成立分公司以來，短短幾年間就已穩居歐洲進口品牌前五大，並且持續成長中。亮眼成績不僅凸顯了SKODA在台灣市場的競爭優勢，也顯示消費者對產品的高度認可，將繼續致力滿足消費者需求，為台灣市場帶來更聰明與多元的產品，並持續在台灣市場取得卓越的成績。