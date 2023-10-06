《金融股》合庫銀高資產業務創佳績 客戶數直逼1200戶

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【時報記者任珮云台北報導】合庫金(5880)旗下合庫銀行高資產業務再創佳績，延續上半年好評熱潮，憑藉自行研發與創新產品能力，9月份再度推出合庫自有品牌外幣結構型金融債券，短短5天募集期間總銷售金額達4,585萬美元，高資產客戶數大增直逼1,200戶，資產管理規模更上看新臺幣1,500億元。

合庫老字號招牌魅力大，上半年首次募集銷售4,685萬美元，今年二次募集金額皆創業界最高；全年合庫自有品牌外幣結構型金融債券吸金達9270萬美元，深獲高資產客戶的鐵粉支持。

合庫銀行本次針對高資產客戶穩定收益的資產配置需求，設計兩檔連結利率區間的外幣結構型金融債券，分別為2年期及5年期，首年採固定配息，次年起依連結標的採區間計息，兩檔皆為美元計價，到期100%美元保本，為境內掛牌高資產客戶專屬債券最優的利率，在通膨降溫及升息趨緩預期下，提供客戶投資佈局作為資產配置的絕佳選擇。

合庫銀行於110年5月取得高資產業務執照，隨即於7月初領先公股行庫第一家成立專責單位「私人銀行部」，並緊接著在11月中正式開業，積極展現推動私人銀行業務決心，與「財富管理部」攜手共同服務廣大客戶群。

合庫金控今年累計前8月稅後盈餘為134.98億元，每股稅後盈餘（EPS）為0.89元。其中，核心子公司合庫銀行8月稅後賺進14.96億元，累計稅後盈餘123.43億元，每股稅後盈餘1.12元。合庫金旗下合庫資產、票券、證券、人壽與投信公司，今年前8月，均全數獲利。