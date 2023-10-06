雙十國慶4天連假工資怎麼算？這天出勤領雙薪

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【旺得富理財網 李宗莉】國慶4天連假將至，依照《勞基法》規定，內政部規定應放假的紀念日、節日、勞動節及其他中央主管機關指定應放假日，均應休假，工資照給；今年10/10國慶日落在周二，雇主應依法給假並給付工資，如徵得勞工同意於休假日出勤，工資應加倍發給。

勞動部指出，若事業單位採取周一至五為工作日、周六為休息日、周日為例假日的出勤模式，並已透過8周彈性工時實施，將9/23原定休息日與10/9原定工作日調整互換，即形成本次國慶日4天連假。

以月薪為3萬6000元的勞工，推算出勤8小時，時薪150元計算，其各日出勤工資給付規定如下。

【休息日：10/7、10/9】

依《勞基法》第24條第2項休息日出勤加給規定計算，試算為150元×1⅓×2小時+150元×1⅔×6小時＝1900元。

【國定假日：10/10】

依《勞基法》第39條規定，休假日出勤加倍發給工資，試算為150元×8小時＝1200元。

【例假日：10/8】

非有天災、事變或突發事件，不得使勞工於例假日出勤工作。

勞動部也提醒，由於各事業單位營運方式及排班態樣多元，例假日或休息日不見得均排定於周六及周日，國定假日補假日期亦有所不同，導致個案上出現差異，雇主應就各該假別期日，與勞工明確約定，以利釐清勞工出勤工資給付標準，減少爭議發生。