邦睿9月營收創新高 前三季業績超越去年全年

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邦睿（6955）受惠解決男性不孕症方案產品銷售成長，自結9月營收以0.16億元單月歷史新高，累計前三季營收1.08億元，更已超越去年全年的1.06億元，年成長率近50％。預期隨著全球市場的持續拓展，加上全產品線的不斷升級，業績將可延續強勁成長動能。

獲獎連連的邦睿，9月中拿下臺北生技獎的國際躍進獎金獎，另外，「精子品質分析檢測儀」，今年也榮獲國家發明獎銀牌。

邦睿專營男性生殖領域產品，獨創的「男性不孕症整體解決方案」是目前全世界唯一可同時提供：搭載AI人工智慧演算的「精子品質分析檢測儀」運用於精子常規檢測、「精子DNA碎片檢測試劑組」輔助準確判讀男性生育指標及「精子優選器」可優選高品質精子有利於人工受孕的單一精蟲顯微注射手術（ICSI）囊胚成功率，全系列產品滿足各大醫療院所、不孕症中心等檢驗場域所需。

創立於2016年的邦睿，是華人最大生技創投維梧資本（Vivo Capi tal）投資台灣的第一家新創公司，旗下產品累積至今已銷售超過52個國家，且持續增加中，後市營運樂觀。

董事長徐振騰表示，邦睿已開發出全世界最小的高畫質顯微鏡，目前在美 國市占率達2成～3成，全自動精子DNA碎片分析儀可取代傳統實驗室 TUNEL法，加上精子優選器更是解決男性不孕症的重要工具，未來會 維持每年推出新品，帶動營收持續成長。

邦睿2020年營收2,659萬元，2021年跳升至5,629萬元，去年達1.0 6億元，並轉虧為盈，每股盈餘0.11元。該公司今年上半年每股盈餘0.35元，預期下半年營運會優於上半年，全年營收、獲利將持續創新高。