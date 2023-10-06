IELTS準備選擇菁英雅思最佳授權報名機構

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補教翹楚菁英補習班，再度斬獲業界頂尖榮譽，獲得IDP雅思官方考試中心最佳授權報名機構的殊榮。自1997年成立以來，已協助近萬名雅思學員成功申請國外名校，秉持著多年的優質教學精神，更於2021年引領潮流，推出菁英Plus線上線下混成學習以及新品牌Atlas101線上雅思一對一課程，同時提供IELTS正式考報名與原場考試的專屬福利。

全球超過140個國家的11,500多個機構現在都認可雅思考試成績，這些機構包括知名大學、跨國公司、政府機關以及移民局等。意味著不論是計劃出國留學、尋找就業機會，還是希望申請移民簽證，IELTS成績都可以作為語言能力的有效證明。IDP雅思官方考試經理張效岳分享：「雅思考試共有三種模式，選擇對自己最有利的考試方式才能在考試中充分展現優勢。」

菁英補習班在2022年起成為IDP雅思官方授權的IELTS雅思考場和報名機構，服務據點遍佈台北、桃園、新竹、台中和高雄，為考生提供極大的方便。菁英執行長高偉恩表示：「菁英希望幫助學員在考試中保持最佳狀態，同時也能節省尋找考場的時間，這樣的安排有助於學員在考試期間保持冷靜，更好發揮100%實力。」針對學員報考雅思，菁英補習班提供一系列優惠方案：凡菁英學員報名IDP雅思IELTS正式考「紙筆測驗」即享折扣500元、「電腦測驗」則是折扣800元。

值得注意的是，每年1月、5月和9月都是雅思口說題庫週期性調整的時期。建議考生要密切關注報考時機和題型方向。考生可以選擇在題庫換新後的八週內參加考試，例如1月換題後，可以在3月或4月進行考試，這樣就有足夠的時間來練習新的題型。對於有時間壓力的學生，推薦菁英雅思6.5追分計畫，由IELTS官方認證師資一對一指導，每週不限堂數彈性排課，並且提供線上雅思電腦模考測驗，由雅思考官親自校對和驗證答案。

希望能在雅思閱讀與寫作拿高分的考生，則建議參加魚骨拆解術線上課程，有別於坊間文法課程，讓學生動手畫出文法架構，透過魚骨圖的繪製拆解長難句，讓文法知識成為長久記憶。無論計劃長期或短期準備IELTS測驗，菁英補習班提供多種客製化雅思課程選擇，幫助每位考生克服IELTS考試中的挑戰，全力協助一戰取得最佳成績。