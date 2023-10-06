10／6盤中熱門焦點股

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今（10/6）日盤中熱門焦點股如下，僅供參考：

（1）大摩給目標價165元 鈺齊按讚

鈺齊-KY（9802）周五開高走高，迄上午10：03的市價暫報136.5元，馬漲6.64%，表現不錯。

外資券商摩根士丹利初評鈺齊-KY，給予優於大盤的評價，目標價165元，預估明年EPS達15.4元，獲利年增率56％，並成為亞太鞋類製造商當中的首選個股。

摩根士丹利認為，鈺齊明年有多元化的成長驅力，包含市占率提升、產品別擴張、2024年營收成長，及推動利潤率復甦，未來將維持多年的獲利成長。

鈺齊是大中華區第六大上市鞋類代工企業，專注於戶外功能鞋，前三大客戶占去年銷售額約39％，業績較不受單一客戶訂單波動的影響。

鈺齊除能夠處理小批量訂單，並有三項優點能持續吸引新客戶，分別為支持客戶的多品牌行銷方式、產出消費者平常不同的功能鞋、多國產地，全球化的生產鏈。

法人估，鈺齊明後年將進入獲利上升週期，粗估到2025年，毛利率將提升至23.1％，營業利益率將提升至16.3％，2023至2025年獲利的複合成長率將達33％。

摩根士丹利認為，鈺齊有利股價上漲的因素，包括看好第四季營收前景（春季/夏季訂單）、主要客戶VFC、Deckers及On Running等的財報利多。

鈺齊自結8月合併營收9.77億元、年減63.34％，前八月合併營收123.61億元、年減20.16％。鈺齊表示，前八月營收衰退主因，為持續暴力升息及俄烏戰事延長，造成全球產經情勢更多不確定性，這不僅影響終端實質購買力，更波及品牌客戶下單力道與拉貨節奏。

法人指出，第三季Nike、愛迪達等持續調整庫存，但已有轉好趨勢，第四季庫存可能進入健康狀態，待庫存去化結束及大陸市場買氣回溫，預料可望推升製鞋業的營運成長。（工商時報 劉朱松、數位編輯）

（2）大陸漲價發威 榮成笑了

工紙廠榮成（1909）轉機氣象浮上檯面，今開高之後欲小不易，早盤以來持穩走高，迄上午10：08的市價暫報14.55元，揚升2.83%，表現不錯。

榮成受惠大陸漲價效應，9月繳出今年單月首度轉盈成績，自結9月本業營業利益8,607萬元，較8月成長5,920萬元，合併稅前盈餘2,130萬元，每股稅前盈餘0.01元。展望第四季傳統旺季，歐美節慶出口貨、大陸雙11電商貨等需求看增，法人估可望維持漲價動能，榮成營運拚逐月向上。

榮成9月營收40.47億元，月增0.66％、年減11.77％，連續兩個月呈現月增；累計前三季營收344.2億元、年減12.88％，稅前虧損10.29億元，每股稅前小虧0.78元。

法人表示，榮成轉盈主要受惠大陸工紙9～12月為傳統旺季，外有耶誕節、感恩節出口需求，內有電商雙11、雙12等利多因素，終端紙箱需求增加帶動工紙漲價動能，玖龍、理文、山鷹等大陸工紙大廠9月多次發出漲價函，增強下游拉貨意願，目前大廠庫存均處於歷史低位。

依大陸生意社瓦楞紙價格走勢，本波大陸工紙漲幅至少達每噸人民幣200元，相較境內廢紙僅漲人民幣70～80元，利差有擴大趨勢，大陸大型紙廠多次表達對10月、整個第四季旺季市場需求回升具信心，工紙產業逐步走出疫情以及疫後經濟復甦緩慢等不利因素，獲利修復可期。

榮成在9月中法說會預估，工紙市場處於景氣谷底，狀況不會再差，工紙業後續將呈逐月改善趨勢。中國大陸近期公布多項經濟數據好轉，顯示企業生產經營活動擴張加快，營收8成來自中國大陸市場的榮成將受惠，趁著工紙漲勢，續拚全產全銷。（工商時報 邱莉玲、數位編輯）

（3）盤中熱門焦點股：

1.晟銘電(3013)：AI伺服器助攻，下半年迎旺季，不甩遭列注意股，差一檔攻漲停，衝上波段高。

2.旭品(3325)：不怕遭列注意股，外資翻多買超逾千張，股價攀揚逾3.5%，改寫12年高價。

3.一詮(2486)：9月營收月增4.29%、年增9.66%，前三季年減10.27%，盤初股價續震盪走高近3%。

4.鈺齊-KY(9802)：美系外資首評喊加碼、目標價165元，外資昨轉買超1198張。早盤放量勁揚逾5.5%，一舉收復年線。

5.鴻海(2317)：i15太熱推動9月營收飆增60%，跳漲開高突破5日線、月線，打破盤整僵局。

6.新興(2605)：海岬型船舶需求強勁，周四BDI指數彈近3%；股價跳空開高漲逾5%。

7.定穎投控(3715)：AI、車用雙引擎催速，開盤走高近5%拚穩90大關。

8.勝品(6556)：9月營收為1.99億元，年增5.97%，業績助攻衝漲停，挺進季線。

9.華泰(2329)：AI題材續熱，買盤積極進駐推升股價上攻。

10.豐藝(6189)：9月營收30.2億元，年增率37.86%，強勢跨過50元，漲幅達8%。

11.聯電(2303)：美系外資看好其產能利用率Q4觸底，明年Q1回升至67~69%，加上昨夜ADR漲1.02%，盤初股價續漲。

12.榮成(1909)9月營收40.47億元，月增0.67%、年減11.77%，前三季年減12.88%，盤初股價隨大盤彈升。

13.東和鋼鐵(2006)：9月營收為53.70億元、年增14.48%，前三季年減2.06%，衰退幅度收斂，盤初股價小漲，拚穩60關、5日線。

14.大宇資(6111)：旗下星宇互娛所代理之「我想成為影之強者！Master of Garden」昨於台港澳正式上市，將貢獻營收，盤初小跌反應。

15.耿鼎(1524)：9月營收2.47億元，月增2.41%、年增25.13%，前三季年增7.66%，股價續爬升，領漲汽車股。

16.華邦電(2344)：擬現增2億股、每股發行價22元，將籌資44億元，用來購置節能及製程提升相關設備，盤初股價再向上叩關季線。

17.台積電(2330)：昨夜ADR收高+韓媒指三星3奈米良率也僅50%，盤初股價續漲、向月線靠攏。

18.金像電(2368)：AI突圍蠢動，外資買超3日展開布局，股價沿5日線走高，瞄準230元。

19.亞翔(6139)：私助華為打造晶片廠疑慮淡化，股價回歸基本面，一度拉高半根漲停，但反壓仍重。

20.睿生光電(6861)：今起開放融資融券交易，資金活水挹注，股價攻上漲停。

21.晶碩(6491)：客戶拉貨力道強勁，看好雙11表現，早盤走高4%重回400元。

22.詠業(6792)：9月合併營收1.41億元、年增24.45%，繼續維持二成增幅，股價回檔幅度已深，彈高3%。

23.長榮(2603)：今下午舉辦法說會，外資連二買，投信連35買，股價續穩。

24.華航(2610)：油價續跌有利成本改善，外資連四買，股價有撐。

25.笙泉(3122)：自結8月每股虧損0.02元，7月～8月每股虧損0.27元。股價大漲後開低整理。

26.瑞昱(2379)：第三季營運持穩，電信標案仍待發酵，10月20日召開線上法說會，股價開高壓回五日線。

27.愛普*(6531):9月營收月增4.21%，年增1.43%，Q3季增逾12%；股價上攻承壓。

28.緯穎(6669)：AI伺服器出貨逐漸增溫，明年成長動能增溫，股價續強叩關季線。

29.尼得科超眾(6230)：散熱模範生意外遭檢調搜索，雖重申對財務、業務無重大影響，仍跳空殺低5%，改寫半年低。

30.華新(1605)：9月、第三季及前三季營收寫同期次高，Q4可望維持高檔，投信連買、外資翻多，重登五日線。

31.緯創(3231)：郭明錤稱輝達明年Q1加碼下單緯創AI基板，無懼外資連3賣，沿五日線攀揚向上，一度重登110元。

32.廣達(2382)：AI伺服器上升趨勢，獲高盛點名主要受惠對象，帶量上衝重返250元之上。

33.力特(3051)：車用占比衝五成+日圓貶值受惠股，雙題材助威盤初逼近漲停後遭獲利出場，漲幅收斂至5%附近。

34.叡揚(6752)：開放信用交易，晨間快攻漲停。

35.倍力(6874)：搶進企業財報更新商機，Q4業績添柴火，急拉攻漲停，衝上月線。

36.伊雲谷(6689)：傳輝達執行長黃仁勳再訪台，市場AI熱潮蠢動。今早開高急拉，半根漲停板乍現，朝季線靠攏。

37.宏碁資訊(6811)：9月營收月增49.52%、年增6.35%，深耕生成式AI商機。盤中暫高見276元，挑戰半年線。

38.台肥(1722)：強攻氫能事業，目標轉型乾淨能源供應商。吸引買盤布局，早盤重返60元之上。

39.永捷(4714)：可撓式HC材料拉貨回溫，H2營運有望優於H1。早盤止跌反彈、勁揚逾5%。

(時報資訊 李慧蘭)

（4）營收大三元 華新臉色紅潤

華新（1605）周五開高走高，迄上午10：11的市價暫報37.35元，上漲3.61%，表現不錯。短期技術面已陸續收復5日線與月線，上檔還有季線在38.01元反壓待克服。

公司9月因歐洲不銹鋼出貨恢復正常，鎳生鐵及冰鎳銷售業績因鎳價上漲而優於8月，加上銅均價上漲，自結9月、第三季及前三季合併營收，全面改寫同期次高。華新預期第四季不銹鋼市場不會再惡化，營運可望維持高檔。

華新9月合併營收167.71億元，月增16.38％、年增19.65％；第三季合併營收463.69億元，年增6.70％；前三季合併營收1,465.19億元，年增7.39％。

華新電力線纜事業因為台電強韌電網計畫釋單而受益，也瞄準台灣海底電纜超過千億元產值商機，與丹麥NKT集團合作在高雄港建海纜廠，預計在2027年開始營運，增加未來電力線纜事業營收。

華新指出，華新9月電力線纜事業銷售與8月持平，冰鎳及鎳生鐵等資源事業因鎳價上漲，9月銷售優於8月；9月歐洲市場結束暑休，不銹鋼出貨恢復正常，9月不銹鋼盤價也連續第三個月調漲。

華新9月電力線纜銷售量雖與8月持平，但營收卻因銅均價上漲而略增。

華新為掌控不銹鋼原材料，在印尼投資設鎳生鐵廠，四條生產線年產能達4萬噸，目前全產全銷。為掌握電動車材料來源，投資印尼旭日及緯創兩家冰鎳廠，華新8月與合資方股權交易，不再持有印尼緯創29.5％股權，對印尼旭日冰鎳廠綜合持股50.1％提高至79.6％，對鎳金屬及冰鎳每年可掌控8.4萬噸。

華新表示，華新原本持有印尼旭日冰鎳廠股權過半，第二季正式量產後，並計入合併營收，不會因換股而增加營收。（工商時報 沈美幸、數位編輯）

（5）報價止漲 面板三虎鬱卒啦

面板族群雖持續多元轉型，但仍因報價在Q4止漲而愁容滿面，群創(3481)、友達(2409)再探波段新低，彩晶(6116)也丟失5日線。

10月上旬最新面板報價出爐，大尺寸面板需求走弱，惟受惠面板廠積極減產、平均產能利用率滑落至80％以下，支撐了面板價格，電視、監視器及筆電面板報價全面持平，但部分代理商對小尺寸電視面板開始出現拋貨壓力，小尺寸電視面板價是否鬆動，有待觀察。TrendForce指出，第四季電視面板需求持續減弱，品牌客戶要求跌價，目前面板廠仍嚴控稼動率，試圖減少跌價的可能性。

友達(2409)今日股價開平在15.95元，隨後陷入低檔橫向整理，最低探至15.75元，逼近前低。友達先前在「雙軸轉型」策略下，已攜手鑫創電子(6680)及凌華(6166)兩家工業電腦廠，共同鎖定智慧座艙、智慧交通布局，2日再宣布斥資逾200億元併購德商BHTC，展現積極拓展車載市場企圖。若以籌碼面觀察，受產業面偏空影響，外資10月來已賣超7萬196張，本土法人則相挺買超3416張，合計賣超6萬6780張。

群創(3481)今日股價亦開平在12.55元，隨後翻黑跌近1.6%，最低探至12.35元、再寫波段新低。群創日前宣布跨足面板級扇出型封裝(PLFOP)，將舊世代產線、無塵室再利用活化，產品適用於高功率之快充、電池、EV等，此外，旗下小雞睿生光電(6861)耕耘工業用自動化X光檢測設備完整方案，積極推展應用於工業、農業和半導體等三大產業，期望明年AXI相關出貨翻倍。

群創董事長洪進揚日前即指出，群創9月1日改組，分成面板及非面板兩個事業群，面板事業群或顯示事業群要拚良率做最好、成本最低；非面板事業先觀察醫療檢測事業、半導體封裝事業毛利是否比原來更好。

以籌碼面觀察，10月以來外資賣超2萬9896張、本土法人賣超3604張，三大法人合計賣超3萬3500張。(時報資訊 李慧蘭)

（6）BDI彈升 航運族群由散裝航領攻 長榮下午法說吸睛

海岬型船舶需求依然強勁，帶動周四BDI指數反彈近3%，激勵今早航運股由散裝航運新興(2605)等領漲。貨櫃航運則等待長榮(2603)今下午舉辦法說會對景氣釋出更為明確之看法。

另外，國際油價續跌有利成本改善，華航(2610)獲得外資連四買，股價仍有撐。

散裝航運本周行情略受到中國十一長假干擾，中小型船舶日租金緩跌，但海岬型船日租金仍然穩健向上，周四上揚至24,727美元，近一周漲約2成。隨著海岬型行情持續走高，包括新興(2605)、裕民(2606)、中航(2612)營運均有望受惠。

由於海岬型船舶需求依然強勁，BCI指數創2022年6月21日以來新高，也推升波羅的海乾散貨BDI指數反彈2.8%。

今年8月中旬後，散裝航運各船型迎來復甦，散裝航商普遍預期十一長假過後行情持續回升，第四季傳統旺季可期。

散裝航商慧洋-KY(2637)受惠BDI運價指數回升，9月獲利增溫，單月每股稅前盈餘0.43元。展望第四季，迎接美洲穀物、澳洲煤礦出口旺季，本業獲利有機會挑戰今年單季高點。

另市場傳出貨櫃海運亞歐線「漲」風再起，第四季已進入需求淡季，且歐洲線新船交付壓力相對較大，市場聚焦長榮今日下午法說會。

另外，國際油價續跌有利航空業成本改善，華航(2610)、長榮航(2618)在昨天爆量上攻後，今早股價雖挑戰月線後壓回，但仍守住短期均線支撐。（時報資訊 沈培華）

（7）9月營收遜預期 聯亞早盤大跌逾4％

聚焦網通商機聯亞（3081），結算9月營收0.63億元，月增3.45％，年減72.17％，不如法人預期，6日早盤股價下跌逾4％。

美系Datacenter客戶800G LD 需求持續成長，但中國大陸 LD需求遞延，導致營收不如預期，法人分析，美系Datacenter對800G LD需求持續成長，將帶動後續營收向上。（工商時報 李娟萍）

（8）雙11點燃旺季 造紙族群喊衝

大陸工紙進入傳統旺季，受惠電商雙11、雙12大促檔期，以及耶誕節、感恩節出口需求，終端紙箱需求推動工紙漲價，預估本波大陸工紙漲幅至少達每噸人民幣200元。

榮成9月法說會中即預估，工紙市場處於景氣谷底，狀況不會再差，工紙業後續將呈逐月改善趨勢。

永豐餘旗下轉投資事業股利集中在第三季發放，預期獲利可望因投控綜效較第二季倍增，進入第四季節慶旺季，有利帶動價量提升，短線雖然受到外資調節，但在31.7元踩煞車止跌，月線有守也吸引買盤先撿便宜，盤中拉高2%突破季線，企圖扭轉頹勢。

榮成、永豐餘雙強帶動，士紙(1903)、正隆(1904)、華紙(1905)一同走高，造紙股攻勢再出發，成為台股焦點。（時報資訊 張嘉倚）