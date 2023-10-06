東方之珠黯淡 港股、房市受重擊！謝金河曝關鍵原因

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【旺得富理財網 李澍】財信傳媒董事長謝金河留意到，台股昨（5）日收在16453.52點，和恆生指數從最大差距22356點縮小到760.35點，台股超越恆生的距離更近了；他表示，近年香港聰明錢不斷流出，李嘉誠7折賣房將香港房價向下推一把，同時，前媒體大亨黎智英似有殉道心理準備，造成股市、房市及種種亂象的原因只有1個，即失去自由的香港使人流、金流不斷外流！

謝金河昨日以「香港再下一層樓！誰還關心黎智英？」分享他的觀察。他留意到，香港恆生指數雖小幅上揚18.03，但成交量只有470億港元，換算成台幣約1,936億元，比台灣的集中市場成交2,405.78億元還少，他表示，這是1997年香港回歸以來很少見的景象；而比起兩年前的大約這個時候的成交量3,607億港元，這個落差真的很大。

謝金河接著說，從去年開始，他就不斷提起台灣的加權股價指數可能在今年下半年超過香港恆生指數，今天這個距離更近；就在昨日，台股收盤16453.52，香港恆生指數是17213.87，雙方差距從最大的22356縮小到今天只差760.35。

謝金河檢視近幾年香港股市、房市的表現，他指出，這些年，所有投資機構和經濟學家、分析師都非常看好香港，尤其，每年歲末的預測港股目標價都很高，港交所高層甚至公開說有1兆美元的熱錢會流向中國股市；但實際上，香港股市近年跌跌不休，聰明錢源源不絕流出香港。

除了股市，香港房市也不樂觀，謝金河指出，李嘉誠打7折賣房後，幾乎把香港房價往下推一把；最近成交的中環美國銀行中心23樓整層，2018年以7億港元成交，最近以3.38億港元賣出去，跌價52%；另外，持有11年的九龍塘豪宅，業主持有11年，最近售出賠了40%。

值得注意的是，近來美國《華爾街日報》報導了前媒體大亨黎智英被囚禁1000多日，撰寫專文稱這是「不光彩的紀念日」，而黎智英的朋友透露，黎智英要所有被囚禁的香港蘋果日報同僚把所有罪名都推給他，似乎有殉道的心理準備。

謝金河認為，造成香港陷落，股市、房市齊跌的現象，背後原因只有一個，就是失去自由的香港，原來的味道正慢慢消失， 香港的人流、金流，一直源源不斷往外流！