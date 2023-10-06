《國際金融》債息、油價走低 歐股彈升0.28%

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【時報編譯張朝欽綜合外電報導】歐股周四收高，止步於此前的連三跌。周四美國和歐元區的債券殖利率雙雙回落；此外油價終於回跌，推高了航空股。

周四泛歐Stoxx 600指數收盤上漲1.23點或0.28%，為441.31點。該指數在周三收於近六個月新低。

美國長期國債殖利率在周四回落。周五將公布備受期待的美國非農就業資料。

周三公布的美國美國職缺資料，阻止了部分債券的拋售，歐元區債券殖利率也下跌。

此前由於投資人押注於利息不會那麼快走低，歐美的債券殖利率飆升，全球股市在本周遭受重擊。

此外由於需求的不確定性，讓OPEC+維持減產的決定蒙上陰影，油價下跌，進而舒緩了股市壓力。

石油股持平。但是旅遊休閒股上漲1.5%，創近兩個月最佳單日漲幅紀錄，主因為燃油價格的下跌，推高了航空股。

法航/KLM集團升3.8%；英國航空母公司IAG集團也上升2.5%。

珠寶零售商潘朵拉(Pandora)在上調財測之後，大漲12.0%，股價來到一年半新高；稍早該公司表示，對品牌和門市商店的投資正在取得回報。

阿爾斯通(Alstom)暴跌37%，股價來到近18年新低，市值並蒸發30億歐元；稍早該法國火車製造商警告，由於產量增加和部分訂單的延誤，該公司全年自由現金流為負值。

Puma下跌11.5%；此前分析師表示，受到歐元兌美元匯率走強的影響，該運動用品公司第三季獲利可能低於市場預期。