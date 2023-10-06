元宇宙概念股危險？Meta裁員 郭明錤補刀：銷售數字慘爆

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【旺得富理財網 李宗莉】日前才發表頭戴式VR/MR裝置Quest 3的臉書母公司Meta，遭路透踢爆元宇宙部門Reality Labs將裁員，導致宏達電、威盛、揚明光等相關概念股股價弱勢表態。知名分析師郭明錤指出，Quest 3今年出貨量恐年減50%、新款雷朋眼鏡也低於目標200萬部，硬體出貨量持續顯著衰退，縮編頭戴裝置/元宇宙事業，對改善虧損的挹注有限。

天風證券分析師郭明錤最新發文表示，Quest 3最初的出貨預估為下半年達到700萬部以上，但因預期需求疲軟，目前最新的下半年出貨預估已降為200~250萬部，2024年出貨量則約100萬部，Quest出貨量今年將進一步顯著年減50%至350萬部，2024年不排除還有衰退可能。

至於聯名雷朋推出的新款智慧眼鏡Ray-Ban Meta Smart Glasses，即便以規格/功能改善作為賣點，但目前整個生命周期出貨預估僅約150萬部，低於前代Ray-Ban Stories Smart Glasses最初出貨目標的200萬部。

且值得注意的是，前代雷朋智慧眼鏡的最終出貨量，僅約30~40萬部，銷售結果顯著低於預期，而實際活躍使用者甚至更低於5萬。

郭明錤據此提醒，按照Meta新產品的出貨規模估算，Meta的頭戴裝置/元宇宙硬體事業的虧損可能高於預期，值得投資人關注。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。