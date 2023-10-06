ATD亞太年會將於10月24日至26日南港展覽館2館正式登場

近期的全球事件加劇對於科技的依賴，迫使全球企業面臨數位化轉型，同時隨著商業模式不斷演進，並面臨未知的「新常態」所帶來的挑戰。2023年是關鍵性的一年，企業將目睹工作力的變革，為讓人力資本能夠順應變化與時俱進，必須打造策略性人才養成管道，以因應時代的競爭。

第12屆ATD亞太年會暨展覽將於10月24日至26日南港展覽館2館正式登場，今年的主題定為：「預見未來：打造新時代工作力」，以世界上最創新的人才發展解決方案作為標竿，同業夥伴建立人脈網絡，向全球思維領導者直接學習為宗旨。預計有5場主題演講及50場平行場次，包括專題演講、展商發表會、主題交流會，邀請60多位來自全球的著名的大師及菁英如美國、英國、澳洲、日本、韓國、新加坡及台灣...等10多個國家，專注在學習分析、人才管理、人資科技及未來準備度等聚焦主題，提供優質演說內容及互動交流，呈現人才發展在實踐高效變革管理，及組織韌性實務作法之中扮演的重要角色。會議期間亦有多項的交流活動如與大師有約、企業參訪及菁英晚宴。

5場主題演講邀請5位世界級大師進行主題演講，包括華頓商學院的教授彼得‧卡佩利、懷斯曼集團執行長莉茲‧懷斯曼、人才發展協會 (ATD) 董事會主席謝麗爾‧道格特、富蘭克林柯維公司副總裁柯芮‧寇岡以及國際技能組織 (WSI) 常務理事林三貴。

大會亦同步邀請國內外廠商前來參展，提供亞太區人資菁英相互交流平台，會展將有30多家以上的參展廠商，規模達1,200人次，是今年亞太區最大規模的人力資源專業展覽。國際廠商有來自美國、英國、瑞士、新加坡、中國及韓國，與會者可在展覽中接觸企業最佳的解決方案及最前瞻的產品與服務，藉由展會平台呈現的創新內容，搶得市場先機及掌握產業趨勢。展出內容包含：訓練服務、管理課程及解決方案、數位學習課程、AR/VR在訓練的應用、人才及績效評量工具、人力資源系統、語文認證，員工健康維護，員工招募平台，AI在人才發展的應用，及學習技術與平台等，以協助企業善用多元化資源，提昇企業之人力資本。