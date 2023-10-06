中方聯大發言反對合則用、不合則棄態度 維護多邊裁軍機制權威性

大陸央視新聞用戶端6日報導，出席第78屆聯合國大會裁軍與國際安全委員會（第一委員會）的中國代表團團長、外交部軍控司司長孫曉波美東時間5日在會議一般性辯論上發言，全面闡述中國對國際安全形勢的看法及在全球戰略穩定、核裁軍、防擴散等問題上的政策主張。國際社會應反對「合則用，不合則棄」等實用主義態度，維護現有多邊裁軍機制的權威性和有效性。

孫曉波表示，當前，國際安全領域零和博弈、陣營對抗等冷戰思維捲土重來，地緣衝突加劇，衝擊全球戰略平衡與穩定。一些國家追求絕對軍事優勢，加快發展先進作戰能力，加緊打造「技術鐵幕」，人類社會面臨前所未有的多重安全困境。 孫曉波說，今年是中國國家主席習近平提出構建人類命運共同體十周年。歷史與實踐充分證明，當今世界是一榮俱榮、一損俱損的命運共同體。各國人民企盼一個持久和平、普遍安全的世界。習近平提出全球安全倡議，宣導以團結精神適應深刻調整的國際格局，以共贏思維應對複雜交織的安全挑戰，是人類命運共同體理念在安全領域的生動實踐，為實現世界持久和平提供了中國方案。 孫曉波強調，面對新形勢新挑戰，各方應共同維護全球戰略穩定，減少戰略風險。不首先使用核武器政策應得到普遍實施。核裁軍應繼續遵循公平合理、逐步削減、向下平衡原則，以及「維護全球戰略穩定」和「各國安全不受減損」原則，理性務實、循序漸進加以推進。堅定捍衛以《核武禁擴條約》為基石的國際核裁軍和核不擴散體系，平衡推進條約三大目標。更好統籌安全與發展，加強網路、外太空、人工智慧等新興技術治理。國際社會應反對「合則用，不合則棄」等實用主義態度，維護現有多邊裁軍機制的權威性和有效性。 孫曉波並就和平利用科技、伊朗核問題、朝鮮半島核問題、美英澳核潛艇合作、日本福島核汙染水排海等問題闡述了中方立場。