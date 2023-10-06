盡顯馬祖岩石藍眼淚 曹松清畫展嘉義長庚科大登場

為增進同學在人文關懷的內涵與修養，長庚科技大學邀請藝術家曹松清到該校嘉義分部，以「島嶼微光」為名的創作展4日起在該校通識實驗藝廊展出，有31幅油畫作品、5件轉印瓷盤、1件錄像作品。

長庚科技大學嘉義分部通識教育學科召集人、助理教授曾裕淇說：「曹老師這次展出的作品包含〈岩光系列〉、〈藍眼淚系列〉及〈什光系列〉，是他對故鄉馬祖的呢喃、呼喚與吶喊，筆觸在畫布的創作情境，流露點滴在心頭的故鄉意識。」〈岩光系列〉是他一直在發展中的創作。剛硬的岩石揭示馬祖剛毅性格，陽光普照耀出繽紛多姿的色彩；也因其堅實抵抗海浪衝撞，打磨出險峻盤踞的地景，孕育「海島人」的生命觀。

曹松清說：「海島是一間地質大教室，而海岸地形是最著名的場景。陽光的元素是十分強烈的，那時我在繪畫中發展出岩光系列。我想要告訴許多到馬祖的遊客，除了芹壁、津沙、福正等閩東聚落，也要觀察豐富地質的海岸，也就是體會馬祖要有不同的視野。」

這幾年，馬祖的「藍眼淚」被美國CNN列為「世界15大自然奇景」之一，也是許多去馬祖「卡蹓」的遊客所渴望看見的。出生成長在馬祖的曹松清表示，每年4至6月是福建閩江的汛期，豐沛的降水為閩江口的馬祖列島帶來藻類生長所需的養分，矽藻是「夜光蟲」的主要食物；而呈U字形的澳口，為馬祖創造得天獨厚的條件，將矽藻留在岸邊久一些。

要看見藍眼淚，得配合天時（忌滿月）、地利（場勘）、人和（導遊帶領）等條件。去一趟馬祖就看到藍眼淚，是非常幸運的事。曹松清的〈藍眼淚系列〉，將藍眼淚在陽光下的形象以《赤潮》來表現；在夜晚來臨時，赤潮在風浪的帶動下沖激岩石等，就會產生藍眼淚，他就以眼睛、拍照、錄影來記錄，然後加上自己的感受來呈現。

他說，馬祖除了有機會看到藍眼淚外，還有閩東建築、特色廟宇、花崗石岩、戰地坑道、巨石神像、黑嘴端鳳頭燕鷗、大坵梅花鹿、世界唯二的方塊海、東莒燈塔、東引燈塔、紅花石蒜、星空奇景等；這些小島上的生活日常、宗教慶典、飲食文化，都是畫家美好的記憶，並在他的畫筆流淌出來，成為〈什光系列〉，也是他對故鄉的一幅幅思念。

曹松清每年都會回去兩三趟，最愛在島上「這裡走走，那裡走走」，讓自己的足跡親吻養育他的每一塊土地。他說：「每一種視角，每一個巷弄，每一次回眸，都會驚奇的再發現以前所沒有注意到的，這些都成為我繪畫的養分。」經過歲月的洗禮，他以故鄉為主題，調出島嶼的色彩，將背景平塗來擁抱當代，並以在地的花崗石粉為繪畫語彙，讓屬於他個人風格的繪畫，吸引觀者。

「島嶼微光─曹松清創作展」

展覽日期：2023年10月4日至10月30日09:00-17:00

(週六、日及國定假日休館)

展覽位置：長庚科大嘉義分部通識實驗藝廊

展覽地址：嘉義縣朴子市嘉朴路西段2號E棟5F /電話(05)362-8800#2544