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盡顯馬祖岩石藍眼淚 曹松清畫展嘉義長庚科大登場

畫作充滿人文關懷 長庚科大力邀曹松清嘉義展出

  • 工商時報 陳逸格
「島嶼微光─曹松清創作展」開幕式合影。圖/長庚科技大學提供
「島嶼微光─曹松清創作展」開幕式合影。圖/長庚科技大學提供

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為增進同學在人文關懷的內涵與修養，長庚科技大學邀請藝術家曹松清到該校嘉義分部，以「島嶼微光」為名的創作展4日起在該校通識實驗藝廊展出，有31幅油畫作品、5件轉印瓷盤、1件錄像作品。

長庚科技大學嘉義分部主任李江文教授致詞歡迎藝術家曹松清到嘉義展出。圖/長庚科技大學提供
長庚科技大學嘉義分部主任李江文教授致詞歡迎藝術家曹松清到嘉義展出。圖/長庚科技大學提供

長庚科技大學嘉義分部通識教育學科召集人、助理教授曾裕淇說：「曹老師這次展出的作品包含〈岩光系列〉、〈藍眼淚系列〉及〈什光系列〉，是他對故鄉馬祖的呢喃、呼喚與吶喊，筆觸在畫布的創作情境，流露點滴在心頭的故鄉意識。」〈岩光系列〉是他一直在發展中的創作。剛硬的岩石揭示馬祖剛毅性格，陽光普照耀出繽紛多姿的色彩；也因其堅實抵抗海浪衝撞，打磨出險峻盤踞的地景，孕育「海島人」的生命觀。

同學們觀看藝術家畫作色彩的表現。圖/長庚科技大學提供
同學們觀看藝術家畫作色彩的表現。圖/長庚科技大學提供

曹松清說：「海島是一間地質大教室，而海岸地形是最著名的場景。陽光的元素是十分強烈的，那時我在繪畫中發展出岩光系列。我想要告訴許多到馬祖的遊客，除了芹壁、津沙、福正等閩東聚落，也要觀察豐富地質的海岸，也就是體會馬祖要有不同的視野。」

這幾年，馬祖的「藍眼淚」被美國CNN列為「世界15大自然奇景」之一，也是許多去馬祖「卡蹓」的遊客所渴望看見的。出生成長在馬祖的曹松清表示，每年4至6月是福建閩江的汛期，豐沛的降水為閩江口的馬祖列島帶來藻類生長所需的養分，矽藻是「夜光蟲」的主要食物；而呈U字形的澳口，為馬祖創造得天獨厚的條件，將矽藻留在岸邊久一些。

要看見藍眼淚，得配合天時（忌滿月）、地利（場勘）、人和（導遊帶領）等條件。去一趟馬祖就看到藍眼淚，是非常幸運的事。曹松清的〈藍眼淚系列〉，將藍眼淚在陽光下的形象以《赤潮》來表現；在夜晚來臨時，赤潮在風浪的帶動下沖激岩石等，就會產生藍眼淚，他就以眼睛、拍照、錄影來記錄，然後加上自己的感受來呈現。

他說，馬祖除了有機會看到藍眼淚外，還有閩東建築、特色廟宇、花崗石岩、戰地坑道、巨石神像、黑嘴端鳳頭燕鷗、大坵梅花鹿、世界唯二的方塊海、東莒燈塔、東引燈塔、紅花石蒜、星空奇景等；這些小島上的生活日常、宗教慶典、飲食文化，都是畫家美好的記憶，並在他的畫筆流淌出來，成為〈什光系列〉，也是他對故鄉的一幅幅思念。

曹松清每年都會回去兩三趟，最愛在島上「這裡走走，那裡走走」，讓自己的足跡親吻養育他的每一塊土地。他說：「每一種視角，每一個巷弄，每一次回眸，都會驚奇的再發現以前所沒有注意到的，這些都成為我繪畫的養分。」經過歲月的洗禮，他以故鄉為主題，調出島嶼的色彩，將背景平塗來擁抱當代，並以在地的花崗石粉為繪畫語彙，讓屬於他個人風格的繪畫，吸引觀者。

「島嶼微光─曹松清創作展」

展覽日期：2023年10月4日至10月30日09:00-17:00

(週六、日及國定假日休館)

展覽位置：長庚科大嘉義分部通識實驗藝廊

展覽地址：嘉義縣朴子市嘉朴路西段2號E棟5F /電話(05)362-8800#2544

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