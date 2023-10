愛吃零食 勤運動能甩肉？專家揭驚人事實

【中時新聞網 吳映璠】愛吃甜食、垃圾食物,靠勤奮運動就能甩肉嗎?營養師表示,這種飲食、運動模式可能會讓你看起來很瘦,但實際上並不健康,形成所謂的「瘦胖子」,也就是外表看來很瘦,但是內臟累積了許多脂肪,進而增加心血管疾病風險,甚至降低運動持久度與意志力。

美國有線電視新聞網(CNN)報導,營養師指出,運動不能完全反轉壞飲食習慣帶來的負面效果。

(A)你能看起來很瘦,但實際上並不健康

「瘦胖子」(skinny fat)常用來形容看起來很瘦,但體內脂肪很高的人,即便常上健身房,這類人或許沒有太多皮下脂肪,但囤積了許多內臟脂肪,北卡羅來納州高點大學(High Point University)副教授暨運動生理學家卡里克(Colin Carriker)表示,內臟脂肪比外在看得到的脂肪更危險,食用高糖、高鹽、高碳水化合物的加工食品,進而導致內臟脂肪累積,可能與肥胖症患者面臨相同風險。

大量內臟脂肪在全身循環可能導致動脈硬化及變窄,這種疾病稱為動脈粥狀硬化(Atherosclerosis), 血管阻塞會阻止血液流向身體其他組織,從而增加心臟病發及中風風險。

勤運動的民眾若忽視健康飲食,早逝的風險也會增加。過去就有研究顯示,與兼具健身及選擇健康飲食的人相比,經常鍛鍊但飲食上隨心所欲的人,死亡風險更大。

(B)亂吃勤運動恐消磨鍛鍊意志

減重的關鍵是要形成熱量赤字,也就是燃燒的熱量多於攝取的熱量。不過卡里克說,經常吃高熱量食物會讓減重成為挑戰,因為攝取過多熱量,代表必須做更多超過一般人長期能維持的運動量。

其中一種方式是花更多時間鍛鍊或進行更激烈的運動。不過營養師暨營養與飲食學會(Academy of Nutrition and Dietetics)發言人德蘿查(Grace Derocha)說,垃圾食物及含糖飲料充滿「空卡路里」,汽水和糖果等加工食品幾乎沒有營養。

由於缺乏維生素、蛋白質和纖維來讓人感覺有飽足感,民眾不斷感覺到飢餓時很難想要運動,德蘿查說:「沒有營養飲食的人通常仍然會感到飢餓、喜怒無常,並且不會有同樣的動力去鍛練。」

