AI熱推升空運費率 中菲行9月營收連三個月走升

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中菲行國際物流（5609）受惠空運價量雙升，今（6）日自結9月集團營收18.17億元，月增6.5％、年減41％，連續三個月呈現月增走勢，累計前九月營收156.65億元、年減52.7％。

進入第四季，即將問世的AI伺服器預計將大幅增加大陸、越南、印度、台灣之間，及台灣到美國、歐洲的空運需求，第四季及明年第一季空運需求上升可期。

中菲行表示，受惠大陸電商和AI供應鏈產品從亞洲到美國的空運需求旺盛，運價持續上揚，而蘋果新品發布也推動包機航班和費率增加，加上大陸中秋節、國慶假期（9月29日至10月6 日）和季末需求， 造成亞洲間航線、亞洲-美國航線和亞洲-歐洲航線的運費上漲及運力短缺。

進入第四季，即將問世的AI伺服器預計將大幅增加大陸、越南、印度、台灣之間，及台灣到美國、歐洲的空運需求，第四季及明年第一季空運需求上升可期。另外，巴拿馬運河塞船問題尚無舒緩跡象，從亞洲到美東、美中空運艙位及運費高居不下的狀況持續。

另外在海運市場，Alphaliner發布今年上半年30大貨櫃港口排名，歐美地區主要港口貨櫃操作量全面下滑，降幅從5％～25％不等。相較下，大陸港口表現較好，較去年同期成長4.8％。 儘管有中國＋1政策，東南亞主要轉運港口新加坡、馬來西亞巴生港的成長也有限，雖然今年前8個月美國從亞洲進口下降21％，但船公司自7月初以來，藉由持續削減運力，穩住跨太平洋東行運價。

根據Sea-Intelligence報導，船公司計劃10月將跨太平洋東行的多餘船舶運力減少14％，幾乎是9月的兩倍。至於歐洲西行的前景不樂觀，預計船公司10月將積極擴大幅削減25％～30％的艙位阻跌運價，鑒於大規模的抽船策略，海運市場將增加運費增減的不可預測性，還有面臨船期變動、退關轉船等挑戰。

中菲行9月營收持續成長，除了致力於建構實體通路和虛擬數位平台強化競爭力，在歐美客戶因應美中對抗，基於地緣政治風險考量，紛紛要求廠商採取中國加一政策，將部分生產線移往東南亞及印度，以致區域型的貨運量增加，中菲行在東南亞及印度的行銷服務據點也增加相當的業務，加上中國電商和AI供應鏈產品從亞洲到美國的空運需求旺盛，中菲行也因為掌握優質跨國企業的客戶受惠。