避免排隊爆滿重演 高鐵國慶疏運啟動人潮燈號

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為了避免中秋連假自由座排隊到站外事件重演，台灣高鐵今天宣布，國慶連假疏運期間啟動人潮警示燈號，當部分車站啟動人潮管制時，官網公告將以燈號告知旅客預估等候時間。

中秋連假收假日高鐵台中站出現自由座旅客爆量，從站內排到站外；因應國慶疏運期從6日到11日，高鐵加開190班次列車，疏運期總共提供1057班次的旅運服務。

台灣高鐵今天發布新聞稿表示，國慶連假疏運期間，官網上的「最新消息」公告「車站人潮資訊」，當部分車站啟動人潮管制時，透過網站以燈號方式公告周知，方便欲搭乘自由座的旅客在前往車站前即可預估排隊等候的時間，並提早安排行程。

台灣高鐵表示，「車站人潮資訊」將以燈號分別顯示全線12座車站人潮狀況，每小時定期更新；當該站顯示為綠燈，表示自由座旅客可正常進站乘車；當該站已啟動自由座人潮管制時，會顯示黃燈或紅燈，黃燈預估排隊等候時間超過30分鐘，紅燈預估等候時間超過60分鐘，但實際等候時間仍依現場狀況為準。

台灣高鐵說，啟動人潮管制措施時，將同步透過「T-EX行動購票」App推播至旅客手機，請希望接收相關資訊的旅客提早開啟App推播通知，以利掌握車站人潮資訊。

台灣高鐵預估，國慶連假期間人潮較多的時段可能集中在南下10月6日的下午5時至晚間8時、10月7日的上午8時至11時、北上10月10日的下午1時至晚間8時，建議計畫搭乘自由座的旅客彈性調整行程、分散搭車時段，以避免在車站久候。