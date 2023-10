《艾迪亞曾經在此》今開演 聽大老闆們自彈吹唱

由一群大老闆拿著樂器登台自彈吹唱的《艾迪亞曾經在此》劇場音樂會,今(6)日起一連三天在臺北城市舞台演出,透過Bob Dylan- 「Blowin in the Wind」、Jim Croce- 「Time in a Bottle」等1970年代金曲,帶領觀眾走入時光隧道,見證台灣最傳奇音樂餐廳「艾迪亞」50年來的故事。

主辦單位表示,三場票券已全數售罄。本次演出也將登台獻唱的出品人,法藍瓷創辦人陳立恆、飛碟唱片前總裁吳楚楚表示,感謝觀眾的支持,期待大家一起享受這場劇場和音樂的盛會。

還有擔綱演出總監與編導的劇場教父賴聲川也將首度登台,獻唱多首經典歌曲。賴聲川年輕時就是位擅長自彈自唱的歌手。

時光倒轉回到1973年,當時19歲的賴聲川已在艾迪亞音樂餐廳駐唱,與陳家隆、林明敏組成的North Country Street Band(以下簡稱NCSB),更是在艾迪亞面臨經營危機的那一夜,與陳立恆共同頂下艾迪亞的元老級樂團。

對賴聲川而言,艾迪亞不僅是一個表演的舞台,更代表一個時代的樣貌,一群因音樂凝聚的年輕人,充滿理想與追求夢想的勇氣,個個都發展出不同的璀璨未來。深受艾迪亞影響的他,認為這段故事應該被書寫、被知道。

當時在艾迪亞表演的歌手們,包括黃仲崑、金智娟、庾澄慶等,如今也久違重逢,早在半年前開始練唱,近日正式進入劇場,開始與演員緊鑼密鼓地排練。從忠孝東路四段的艾迪亞小舞台,到八德路三段城市舞台的演出,艾迪亞歌手們要帶給觀眾的,是一段令人回味再三的故事、是一個屬於「艾迪亞」的時代,無論五十年前、五十年後,對夢想與人生都充滿無畏的勇氣。

參與本次演出的新生代演員,皆被這群熱血的艾迪亞人鼓舞。直說,因為這場演出,讓他們開始期許50年後的自己,也要像這樣充滿熱情與活力。