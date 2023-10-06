廣西直升機墜毀1死3傷！執行「超高壓巡線」出意外

大陸央視新聞用戶端6日報導，在廣西百色田林縣境內一直升機墜毀，造成1死3傷。 據瞭解，當時直升機正在為中國南方電網超高壓輸電公司百色局進行超高壓巡線作業，機上人員包括機長1名，3名巡線作業人員。事故發生後，機長當場死亡，三名巡線人員被送往右江民族醫院附屬醫院進行緊急救治。 據現場目擊者稱，當時直升機在空中突然失去平衡，隨後急速下墜，最終墜毀在一片山林之中。救援人員迅速趕到現場，但由於地勢複雜和天氣惡劣，救援工作一度陷入困境。經過緊張的搜救和搶救工作，3名受傷人員被先後救出並送往醫院進行治療。 目前，兩名傷勢較重的巡線人員仍在醫院ICU病房接受緊急救治，情況較為穩定。而另一名腰椎骨折、背部燒傷的巡線人員則在普通病房進行救治，預計將在一段時間後康復出院。事故原因還在進一步調查中，相關部門已經成立聯合調查組前往現場展開調查工作。 對於這起事故，不少網友表達了不滿和質疑。有網友認為，作為一家負責高壓輸電線路巡檢的大型企業，南方電網超高壓輸電公司百色局應該更加注重作業安全和風險控制。他們認為，此次事故暴露出了企業在安全管理方面存在的漏洞和不足，應該加強相關措施和制度的建設和執行。