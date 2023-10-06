小犬甩尾強風揚「鹽塵」！ 導致嘉義沿海4萬餘戶停電

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中颱小犬在嘉義東石、義竹、布袋、朴子等沿海地區造成4萬多戶大規模停電，台電初查是「鹽塵」大量卡在礙子上，產生不正常洩漏電的火花現象而停電，民怨迭起，5日搶修後陸續復電，台電表示，至今天上午8時尚有4652戶停電中，全面搶修中，力拚今天全面復電。

嘉義縣議員黃嫈珺指出，朴子、東石、六腳地區多處沒有電，村里長、鄉代表們不斷反映民情，台電是否應回覆修復期程？一村又一村沒電囧境，許多養殖業也將面臨損失，許多獨居老人的生活物資該怎麼解決？超過24小時沒電的狀況大家生活一團亂，該如何上班上課？縣府緊急應變小組有應變措施嗎？

台電嘉義區管理處表示，小犬暴風圈雖已遠離，但西南氣流「有風無雨」的狀態導致「鹽塵」飛揚更加惡化，引起電力設備開關故障，多處電桿上礙子及被覆罩產生火花，5日深夜陸續傳出停電事故，嘉義區處自5日起已透過嘉義縣政府徵調4輛消防水車清掃礙子，今日將持續徵調。

嘉義區處除動員自有人力工作班及包商人力共253人外，因部分巷道狹窄小，消防水車無法進入，也動員高雄、新營清洗礙子承攬商2班共10人清洗礙子，並跨區處協調台中及台南區處共5班支援。

截至今（6）日早上8時尚有4652戶停電中，主要停電區域集中在東石、朴子、六腳、布袋、義竹等地區，曾經停電戶數累計至4萬415戶。

台電嘉義區處表示，將持續跨縣市動員調度人力進行礙子清洗及試送復電，力拼今日復電，籲請民眾多加包涵及耐心等待。