《金融》AI軍備賽開打 台股科技業獲利成長可期

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【時報記者任珮云台北報導】中秋連假過後，台股正式邁入第四季，展望10月重頭戲，大立光（3008）、台積電（2330）雙王法說會將接力登場，市場開始關注，下游電子產業景氣指引，尤其今年AI表現爆紅，國際大廠陸續推出新品大搶市占，像是輝達（Nvidia）推出A100、H100晶片，一同拉抬合作夥伴台積電台股股價隨之大漲。國泰台灣高股息基金經理人梁恩溢表示，隨AI訂單逐步顯現，可望挹注台股企業獲利成長，景氣基本面亦持續復甦，預期長線股市將延續多頭格局，可提前逢低布局台股第4季旺季行情及選舉行情。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森‧柯堤斯表示，生成式AI可望成為下一波提升全球生產力的關鍵因素，那些透過運算能力、模型建構、數據處理而將生成式AI產品或服務付諸實現的企業將尤其受惠。而AI只不過是我們關注的十大「數位轉型(Digital Transfomation)」主題之一，我們還關注新商業、數位媒體轉型和元宇宙、安全雲端和軟體即服務(SaaS)、數位客戶參與、金融科技和數位支付、電氣化、物聯網和5G、網路安全、工作未來等主題，事實上，整個「數位轉型」契機都令人感到興奮。

根據資誠(PwC)的預估，到了2030年，AI可望為全球經濟帶來高達15.7兆美元的貢獻，這個數據甚至超過中國和印度的總產值。晶片製造商輝達(Nvidia)可說是本波AI熱潮的最大受惠者之一，其執行長黃仁勳先前直呼這是一個新時代的開端，世界各地的企業正從通用型AI轉向加速運算和生成式AI，與此同時，AMD、高通、Dell、新思科技、Palantir、Snowflake等多家科技公司也都看好未來AI的發展，甚至認為AI已經展現出它的長期驅動力。

富蘭克林證券投顧表示，短線上科技股仍受到利率前景、投資人情緒等因素影響而震盪，不過，在各家企業加速導入AI下，AI的軍備競賽正式開打，大家都不願意成為AI趨勢的落後者。