傳輝達執行長黃仁勳出席科技日 鴻海不評論

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鴻海將於18日舉行科技日活動，市場傳出將邀請人工智慧（AI）晶片大廠輝達（Nvidia）執行長黃仁勳現身擔任神祕嘉賓，對此鴻海今天上午接受記者電訪，不予評論。

鴻海18日科技日活動，將以智慧電動車、智慧製造以及智慧城市三大平台作為對外展示主軸，也將展示人工智慧AI應用成果。

去年1月鴻海與輝達宣布建立策略夥伴關係，布局車用及自動駕駛平台，鴻海集團獲得輝達授權成為車用第一階（Auto tier-one）合作廠商。

隨著雙方合作更密切，市場傳聞黃仁勳將出席年度鴻海科技日，求證鴻海不予評論。若黃仁勳確定出席，也將是首度為鴻海科技日站台。

此外，鴻海旗下工業富聯長期與輝達合作高效能資料中心和邊緣運算應用，去年8月工業富聯指出，已為輝達的H100及H800等高性能AI伺服器量產。市場也傳出，鴻海切入輝達L40S繪圖晶片（GPU）推理卡訂單，也獲得輝達GH200晶片模組訂單。

鴻海積極布局AI伺服器領域，董事長劉揚偉在8月法人說明會中曾指出，鴻海在AI伺服器前端獲利高的GPU模組和GPU基板市占率超過7成，鴻海從GPU模組、GPU基板、AI伺服器、機櫃、先進散熱解決方案到AI數據中心，可提供完整解決方案。