華郵：拜登擬11月在加州與習近平舉行面對面會談

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據法國廣播電台引述《華盛頓郵報》5日報導，一名美國政府高級官員表示，白宮已開始制定拜登總統和中國國家主席習近平11月在舊金山舉行會議的計畫，此舉旨在穩定世界上兩個最強大國家之間的關係。

報導稱，拜登政府的一位官員表示，「很確定」將會舉行一次會議。該官員說：「我們正在開始規畫。」其選擇匿名發言是因為會議尚未正式宣布。另一位美國政府高級官員表示，拜登期待與習近平會面，但「尚未得到任何確認」。

此次面對面會談，將是這兩個最大經濟體領導人自去年11月在印尼峇里島舉行的二十國（G20）集團峰會期間會晤以來的首次會面。該會議上，兩國元首都強調了進行面對面外交的重要性，並表示希望美中關係重回正軌。但在拜登今年2月下令擊落飛越美國大陸的中國高空偵察氣球後，兩國關係進一步緊張。

報導稱，拜登政府官員正在制定亞太經合組織（APEC）11月峰會期間舉行會談的計畫。透露消息的美國官員稱，中方「想這麼做」。若實現，此次會議將是在兩國近幾個月舉行的其他高層接觸之後進行的，美國政府高級官員如六月國務卿布林肯、七月財政部長葉倫和八月商務部長雷蒙多相繼訪華。

最近，布林肯在紐約會見了中國國家副主席韓正，美國國家安全顧問蘇利文在馬爾他會見了中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅。中國駐美大使館沒有立即回應《華盛頓郵報》的置評請求。白宮方面沒有立即發表評論。