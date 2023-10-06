強風吹起 「鹽塵」供電不穩 麥寮高中臨時宣布停課

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小犬颱風的強風導致濁水溪出海口的麥寮鄉發生大量電線被強風吹斷，加上夾帶大量鹽塵使得電線桿產生火花，麥寮高中今天（6日）早上師生到校發現各棟教室鐵門無法打開，校方7點45分臨時宣布停課，請家長載回學生，不過宣布後10分鐘，台電送電成功，校方決定還是停課。 台電公司雲林區營業處指出，小犬颱風在雲林帶來強風但無雨，無雨狀態導致鹽塵害更加惡化，引起電力設備開關故障，斷線線路修復後因鹽塵害導致電力多次送電失敗，從4日、5日不斷搶修到今天早上，麥寮鄉仍多處停電。 雲林縣府徵詢校方意見，昨晚宣布麥寮鄉豐安國小、橋頭國小停課、不停班，其餘學校都上班、上課。不料今天早上麥寮高中停電，學生又都已上學，但無法進入較室，臨時宣布停課一天，並請導師通知家長。

校長吳政憲表示，昨天學區供電狀況滿穩定，他決定6日照常上班上課，但今天每棟大樓的鐵門都打不開，師生無法進入上課，他請全校師生集合，聯絡交通車並告知家長，基於安全考量，孩子今天回家自修，學生都已陸續回家。

吳政憲說，統計全校有7名學生因家長無法立即來載人，有開一間教室讓他們自修，中午也供應午餐，直到家長來載，造成家長不便非常抱歉。

多數家長理性表示，已經停電2天，學校臨時無法上課，不方便可以理解。

也有家長說，看到鄰居去接小孩得知麥寮高中臨時停課，雖然自己沒接到孩子或老師的通知，決定來學校看看小孩。

不過就在家長陸續載回學生時，麥寮高中復電成功，但學校維持原決定停課、不停班。

台電雲林區處表示，本次颱風停電區域遍布麥寮、台西、四湖、口湖、水林、崙背、二崙、土庫、北港、元長、褒忠等鄉鎮，累計停電戶數4萬7000戶動員200多位工程人員及承攬商，停電戶數降至1萬1000多戶，但昨（5）日入夜後持續發生因為鹽塵害導致電線桿上的礙子及防護罩產生火花，停電戶數一度又暴增至5萬多戶，截至今日8點止已有4萬8000餘戶恢復供電，尚有約6000餘戶停電中。