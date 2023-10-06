汆鍋 上選鍋物插旗中壢SOGO 推出「客家福菜蛤蠣鍋」成為人氣首選

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入秋的寒意悄悄來臨，除了穿好保暖衣物，選擇一道溫補火鍋也刻不容緩。汆鍋 上選鍋物日前插旗中壢SOGO，推出「客家福菜蛤蠣鍋」在桃園成為人氣首選，融合福菜的甘味，並加入新鮮蛤蠣，形成清新爽口的湯底，絕對是秋冬時節的必嘗美味。

桃園以客家第一庄而聞名，自然將客家獨特的食材融入火鍋，展現客家美食的獨特風味。特別值得一提的是，汆鍋 上選鍋物中壢SOGO店限定推出雙人海陸火鍋，內用以特惠價999元誘人登場。只需額外加30元，即可享受甘甜順口的「客家福菜蛤蠣湯底」。雙人套餐則提供特選霜降牛、鮮嫩雞腿排、台灣梅花豬等肉品，可自由挑選五選二，更有多達 6 種海鮮搭配手打蝦仁或花枝漿類，讓味蕾帶來極致享受。內用加收10%服務費、共鍋加收150元（可抵消費）、120cm以下不收共鍋費用。

汆鍋 上選鍋物中壢SOGO店限定推出雙人海陸火鍋，內用以特惠價999元誘人登場。圖／汆鍋 上選鍋物提供

獨特的湯底，單喝湯底即回甘，蘊含蛤蠣鮮味，不管是煮肉還是海鮮，都令人回味再三。無論是親朋好友聚餐，還是二人浪漫晚餐，客家福菜蛤蠣鍋絕對是您的最佳選擇。

民眾凡於遠東SOGO 中壢店購物滿 500 元，即可憑當日電子發票及銷貨明細，免費停車半小時，購物滿3,000 元，即可免費停車三小時，超過三小時後則照價收費。(收費標準為每小時60元)

汆鍋中壢SOGO門市示意圖。圖／汆鍋 上選鍋物提供

汆鍋 上選鍋物中壢SOGO店地址：桃園市中壢區元化路357號B1（遠東SOGO中壢店）、電話：(03)433-1198。

內用加收10%服務費、共鍋加收150元（可抵消費）、120cm以下不收共鍋費用。

營業時間：周日至四早上11點至晚間9點半、周五、六早上11點至晚間10點。