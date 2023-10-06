台北紡織展打造亞洲優質綠色紡織品採購中心

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由經濟部國貿署指導，紡拓會主辦的「第27屆台北紡織展（Taipei Innovative Textile Application Show, TITAS）將於10月17日至19日假南港展覽館1館盛大舉辦，本屆展覽計有來自台灣、美國、德國、義大利、瑞士、瑞典、日本、韓國、印度、中國大陸及香港等11個國家及地區381家參展商參展，合計952個攤位展出。文化部積極媒合臺灣紡織廠商與時裝設計師品牌合作，於台北紡織展開幕籌辦「永續 勁時尚」服裝動態展演，本場秀的永續理念與第33屆巴黎奧運「性別平等、年輕化、零浪費」精神相契合，創作出具有奧運風格的服裝系列，展現永續之奧運精神，傳達臺灣時尚產業鏈合作之亮麗成果。

本屆國內頂尖的紡織業者如台塑企業、遠東新世紀、力寳龍、宏遠、集盛、宜新、儒鴻、旭榮集團、佳紡、新光合纖、展頌、南緯、興采、昊紡、偉全、菁華、台灣百和，以及紡織機械業者如佰龍、台灣歐西瑪、凹凸和七合科技等；另有24個紡織相關公協會及研究單位如：紡紗、人纖製造、毛紡織、織布、絲織、針織、絲綢印染、棉布印染、製衣、毛衣、毛巾、手套、織襪、帽子、拉鍊、不織布、染顏料、蠶絲協會、台北市針車、臺灣產業用紡織品協會、南台灣紡織研發聯盟、台灣優質內衣聯盟、紡織產業綜合研究所與工業技術研究院材化所等齊聚一堂，藉TITAS平臺展現最新技術及研發實力。

海內外精英匯聚 TITAS華麗登場

綠色紡織品當道，邊境開放後海外參展商積極探尋新商機，TITAS為亞洲優質綠色紡織品最佳採購中心。本次邀請義大利、印度及韓國參展團參展，由義大利經濟貿易文化推廣辦事處和義大利紡織工業製造商協會首度以國家館形式帶領6家業者參展，主要展品為紡織機械及數位印花解決方案等。首度參展的印度人纖暨縲縈出口促進委員會籌組6家業者登場，主要展品為寶特瓶回收紗、成衣用布料、產業用布及不織布等。韓國館則由大邱慶北纖維產業協會徵集9家專攻流行及機能性用品業者參展。另有美國棉、Polygiene、Organoclick、emtec等個別展商，展出各項新技術、新產品和解決方案。

綠色環保議題為21世紀最熱議的焦點話題。企業透過綠色投資、綠色營運等經濟活動來推動低碳生產，以提高資源、能源有效使用及增進社會福祉。本屆TITAS展將辦理多場綠色紡織及與永續議題相關的研討會，邀請國內外紡織上、中、下游頂尖專家就綠色議題進行討論，9場涵蓋綠色紡織材料與應用趨勢、永續性紡織品創新循環技術、人工智慧與紡織服飾、綠色紡織產業新走向、紡織科技引領綠色新未來、臺灣紡織品新趨勢及新技術發表等主題的研討會，透過業內的技術交流與知識傳遞，助推台灣紡織業在技術創新能量向上提升。於展場活動舞台區亦有新產品發布會及動態秀等活動，如：「永續時尚動態秀」、優克美新產品發表會、宜新「節能生產之永續經營發表會」、毛紡公會「流行趨勢發表會」等，是傳遞業內最新知識及市場情報的絕佳平臺，歡迎各界踴躍參與。

臺灣優質紡品，成功接軌國際

儘管全球處在地緣政治不穩定，通膨導致原物料和能源成本調升，物價上漲促使消費力減弱之氛圍，且在國際品牌去化庫存，採購力尚未恢復至疫情前水平的同時，為讓我紡織業者與國際買主能持續接軌，TITAS全力洽邀來自美國、加拿大、英國、德國、義大利、西班牙、荷蘭、挪威、瑞典、南非、澳洲、紐西蘭、日本、韓國及孟加拉等15個重點市場超過71個國際品牌買主來臺採購，將與我183家紡織業者辦理超過800場採購洽談會，為臺灣紡織產業迎來更多商機與活水。