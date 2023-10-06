UBS下修金價 今年底預估值至1,850美元

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由於美元近期明顯走強讓金價承壓，瑞銀投資總監辦公室（CIO）下修金價年底預估值至1,850美元，之前是估值是1,950美元。

瑞銀投資總監辦公室（CIO）表示，因近期調整了美國利率和美元觀點，因此更新對黃金的預測，今年年底預測值下修至1,850美元／盎司；明年6月預測值下調至1,950美元／盎司，之前預估值2,100 美元／盎司）。主要是因黃金的關鍵驅動因素仍面臨不確定性，下行風險可能持續。但UBS建議做多黃金的投資者繼續持有，因金價料將出現復甦。

瑞銀投資總監辦公室（CIO）進一步表示，近期美國實際收益率進一步走高且美元全面走強，令金價失守關鍵點位。在短短7天內，金價下挫逾 100 美元，跌至3月以來最低1,820美元，跌破 1,850~1,870 美元的技術面支撐位，使投機性淨多頭頭寸削減以及黃金 ETF 持續流出，均令需求承壓，不過央行買盤繼續帶來緩衝。

瑞銀投資總監辦公室（CIO）說，短期內，由於美國收益率將在何處見頂（以及相應美元水位）的不確定性上升，金價風險偏向下行。譬如，倘若美國10年期實際收益率超過3％，金價可能跌至 1,725-1,750 美元／盎司左右。不過，鑒於之前UBS對美國 10 年期公債收益率的最新年底預測值4％，而目前的收益率在4.8％，近期的跌勢似有些過度。考慮到美國利率和美元觀點的調整，因此下調了金價目標：2023年底、2024年6月底和2024年9月底預測值分別為1,850、1,950 和 2,050 美元，此前分別為 1,950、2,100 和 2,200 美元。

至於接下來影響金價的關鍵因素，瑞銀投資總監辦公室（CIO）表示，將觀察美國實際收益率見頂的跡象，並據此更新投資建議。但同樣地，基於預期金價有望在未來 6-12 個月回升，已持有黃金多倉的投資者應繼續持有。而且仍然看好黃金作為投資組合的對沖工具。