單價3年跳漲50萬 北市中山區基本盤約130萬

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單價3年跳漲50萬！中山區成交130萬成基本盤

【中時新聞網之房產網 葉思含】台北市中山區近來新案房市交易量表現雖然差強人意，但房價依舊相當強硬，統計實價登錄資訊，中山區市中心指標預售、新成屋房價從疫情前的8字頭，在2021年突破百萬，於去年來到每坪110萬，今年開始普遍出現120~130萬成交價行情。

包括「中山吉美」、「新潤朗格」、「嘉潤一御」、「睦月」、「中山簡美」等，3年來可說是每坪跳漲50萬元，其中「國賓皇琚」更衝破200萬大關，創下217萬的房價天花板，刷新中山區與中山北路的區段新高價。

預售案「中山吉美」基地位中山北路二段93巷，實價揭露每坪均價在120萬之間，露臺戶則出現142萬元行情；「新潤朗格」基地位建國北路二段3巷13弄、南京東路三段89巷，實價登錄均價在140萬元行情，頂樓挑戰150萬元大關；位於民生東路二段、吉林路的「嘉潤一御」，實價揭露每坪出現134萬元行情；建國北路一段30號的「睦月」成交價則有131萬元行情。

觀察目前中山區單價相對實惠的預售案，中山北路雙連生活圈精品小宅「中山簡美」目前實價登錄揭露4筆，每坪123.3~128.32萬元，主打橫掃多座國際大獎，確實CP值相對高，近期銷售買氣有不錯的表現。

分析中山區指標案3年房價每坪跳漲50萬元原因，在地建商透露，主要受缺工缺料、工資上揚以及通膨效應影響，3年來每坪造價行情增加15萬元，以都更建案建商約可分回4成、加上2~3成人事管銷費用推算，每坪成本確實增加45~50萬元，加上中山區土地稀缺，主推小坪數產品亦拉高單價。

事實上房價僅是反映成本，今年進場推案的建商並非一般民眾想像能賺取暴利，而近來市場價格需購屋族認同成本反應，因此銷售速度放緩，但確實仍有陸續成交，建議在意價格的民眾可多比較CP值，選擇適合的產品入手。