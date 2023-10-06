人在冏途？大陸黃金周返程天氣大變臉 多地停運、停航、停工、停課

中國天氣網消息，近日，雨雪、颱風、冷空氣將提前「上工」，影響返程之路。大陸中央氣象台6日6時繼續發布小犬颱風黃色預警，廣東、福建嚴陣以待。 受小犬颱風影響，10月5日至6日東海大部及釣魚台附近海域、巴士海峽西北部、台灣海峽、南海東北部以及浙江沿海、福建沿海、廣東東部沿海、台灣島北部沿海將有6-8級、陣風9-10級的大風，其中巴士海峽西北部、台灣海峽、南海東北部等地部分海域將有9-10級、陣風11-13級的大風，小犬中心經過的附近海面風力有11-13級，陣風14-15級；台灣南部、福建東南部、廣東東北部等地將有大雨或暴雨（50-75毫米） 。 為應對颱風小犬影響，做好防禦應對工作，廣東、福建各地紛紛採取停運、停航、停工、停課等有效措施，切實保障人民群眾生命財產安全。 廣東廣鐵部分列車停運。大陸央視報導，廣鐵集團稱，受今年第14號颱風小犬影響，廣鐵管內杭深、梅汕等鐵路線路將受到一定程度的影響。 為確保列車運行安全，鐵路部門將根據颱風影響程度，即時調整列車運行方案，同時將及時發布列車運行調整的相關資訊。 普速客車停運6列、變更運行區段4列。具體調整方案如下：（1）10月5—6日昆明開K232／29次改廣州終止，6—7日廈門北開K231／0次改為7—8日在廣州始發；（2）10月6—7日廣州東開K297／300次、廈門北開K299／8次停運；（3）10月7日廣州東開K9279／82次、梅州開K9281／0次停運。 廣東汕頭受小犬影響6日起學校停課。汕頭市氣象台已於10月5日7時30分將颱風白色預警信號升級為颱風藍色預警信號，受颱風影響，汕頭全市托兒所、幼兒園、中小學校及校外教育培訓機構10月6日起停課。 各地各學校在颱風黃色、橙色、紅色或者暴雨紅色預警信號解除後安排復課。 福建應對颱風小犬多地景區關閉。為了確保遊客安全，福建省內福州、平潭、莆田等多地景區關閉。截至4日24時，福建全省共有28家A級景區關閉。 應對颱風小犬，福建54條客渡運航線停航。截至5日10時，福建省已停航54條客渡運航線137艘客渡船，其中，4條「小三通」航線的16艘客渡船全部停航；泉州、莆田、平潭轄區26條客運航線42艘客渡船全面停航。 廈門市預留2條4艘廈鼓市民航線，漳州市預留2條6艘玉枕、鬥美航線，視風力情況適時停航。 施工船舶方面，除寧德轄區外的施工船舶已全面停工。 目前，已停工87個水工專案，191艘施工船舶，都已進入安全水域錨泊避風。休閒旅遊船方面，廈漳泉三地的573艘休閒旅遊船已全面停航避風。