《國際產業》AI晶片少又貴 傳OpenAI擬自產

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】消息人士透露，ChatGPT母公司OpenAI考慮自行打造AI晶片，甚至已經在評估潛在的收購目標。

路透社報導，OpenAI尚未決定是否繼續推進這項計畫，但知情人士透露，至少從去年起，OpenAI就開始討論各種方案來解決AI晶片稀缺的問題，且該公司依賴的這些晶片還非常昂貴。

該公司討論的方案包括打造自己的AI晶片、加強與輝達（Nvidia）等晶片製造商合作，以及分散供應來源，以減少對輝達的依賴。

OpenAI拒絕對此消息發表評論。其執行長奧特曼（Sam Altman）曾公開抱怨GPU晶片供應太稀缺，並將採購更多AI晶片作為公司的首要任務。

輝達稱霸AI軍備市場，其高階GPU晶片A100、H100拿下了八成的AI晶片市場。

自2020年起，OpenAI便在微軟打造的大型超級電腦上開發生成式AI技術，該電腦使用了10,000片輝達GPU晶片。微軟也是OpenAI最大的投資者。

要維持生成式AI聊天機器人ChatGPT的運作，成本非常昂貴。根據投銀Bernstein分析師Stacy Rasgon所做的分析，ChatGPT每次查詢的成本約為4美分。如果其查詢量成長到谷歌（Google）搜尋量的十分之一，那麼基本就需要約481億美元的GPU晶片才能運行，且每年還需要再採購約160億美元的晶片才能維持運作。

自行開發AI晶片意味著OpenAI也將加入Alphabet旗下谷歌和亞馬遜等幾家大型科技公司的行列。這些科技巨頭正試圖拿回晶片設計的控制權。

目前尚不清楚OpenAI是否會繼續推進客製化晶片的計畫。業界資深人士透露，打造自己的晶片是一項重大的策略性舉措，也是一項巨額投資，每年砸下的成本可能高達數億美元，而且還不能保證成功。

收購一家晶片公司或許能讓OpenAI加快這個進程，知情人士透露OpenAI正在考慮對潛在收購目標進行盡職調查。目前尚不清楚OpenAI考慮收購的公司為何。

即使OpenAI決定繼續推進客製化晶片計畫，包括收購在內，但要完成這個任務可能需要數年時間，所以在這段期間，該公司還是得依賴輝達和超微等供應商。