神腦拚全年手機回收量增長2成

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響應環境部10月的手機回收月，神腦祭出「拿舊機換購新機」加碼活動，舊機最高可折抵3萬元，換新機再現折2,000元。

近來環保意識抬頭，神腦觀察到通路回收數量有逐年上升的趨勢，今年預估能比去年成長20％之多。

新機上市的前後就是「舊機回收」的旺季，神腦觀察九月iPhone 15上市前後的回收量，較去年iPhone 14上市前後增長約1.5倍，也發現到9月22日iPhone 15上市後，單日回收量較上市前增加3倍之多，在今年九月回收最多的機型則是iPhone 11 系列，顯示出不少iPhone 11使用者想用舊機換購iPhone 15。

神腦國際身為國內最大手機通路商，早在2014年就開始推動循環經濟，不只賣手機，還將「二手機回收」納入服務項目，逐年的回收量呈現上升趨勢，預估今年的回收量比去年增長20％，神腦分析民眾來回收的舊手機品牌，數量最多的前五大品牌排序分別是Apple、SAMSUNG、小米、OPPO、SONY。

神腦也制定二手機回收機制、鑑定機制及販售平台，舊機回收的價格公開透明、確保個資完整移除、回收機型總共有700多款機種可回收（包含Apple Watch），回收舊機的步驟，只要拿欲回收的舊機下載「神腦鑑價APP」，依APP進行檢測鑑價，就會顯示估價結果，再拿舊機到鄰近的神腦門市、7-ELEVEN超商，也可由專人到府收取，神腦將回收的舊機送到原廠認證的維修中心，採用國際認證的檢測軟體技術，執行檢測分類及維修，再上架至神腦生活網站販售給消費者，並提供6個月的原廠等級保固，重新賦予舊機新生命。

10月手機回收月推出專屬回饋，凡神腦會員在10月底前至神腦門市辦理舊機換新機，並登錄「舊換新來神腦」活動網頁，最多可拿600元神腦幣（1點等於1元）。

想入手iPhone 15，但還在思考空機划算還是綁約，神腦表示，果粉持舊機（iPhone 11、12、13、14）到全台200多間神腦門市換購iPhone 15 系列空機，除了舊機價值外，再加碼多折2,000元，換算下來最高總共可折抵31,900元。拿iPhone 7以上的果粉至神腦門市換購iPhone 15，並搭配月繳1,399元以上資費，再享有2,000元的現折優惠。

神腦攜手遠東商銀、匯豐銀行等多家銀行提供消費者分期0利率，凡購iPhone 15系列，刷遠銀卡最高回饋1,500元，刷匯豐卡最高享1,100元神腦福利金，使用無卡分期的「銀角零卡」有機會再抽中iPhone 15 Pro，刷星展卡還有機會抽中10萬元刷卡金。