抗憂鬱藥當感冒藥1天吃3次 患者昏睡3天才醒

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中部1名女子日前突然意識不清、呼吸微弱，家人趕緊送醫，醫師檢查後確認女子把抗憂鬱藥物及安眠藥當感冒藥，1天服用3次，產生「血清素症候群」，昏睡3天才醒過來。

大甲李綜合醫院今天發布新聞稿，神經內科醫師張峻誠表示，患者到院意識不清，因她患有憂鬱症，家屬起先懷疑藥物吃太多，緊急施打反轉藥劑，試著把藥物代謝掉讓患者清醒，但沒有效果。

他說，家屬擔心是不是腦中風，轉診神經內科治療，由於發生腦中風必須在發病3小時內接受靜脈注射血栓溶解劑治療，於是進行一連串檢查。

家屬向醫師透露，患者前一天身體都沒異狀，還有正常吃飯，不知道何時身體出現病狀。張峻誠說，由於患者施打反轉劑沒起色，一度懷疑是不是腦幹中風，檢查後沒有發現腦溢血，家屬也不清楚患者吃了什麼藥，後來透過健保卡讀取患者就醫紀錄，得知患者才剛到診所就診拿藥，從藥物推斷，患者可能產生「血清素症候群」。

張峻誠說，患者發燒、全身顫抖、血氧濃度很低，神經反射沒出現異常，因症狀不像中風，又懷疑若是腦膜炎，必須要改採其他方式治療，後續先插鼻胃管進行洗胃，給予氧氣，密切觀察病患的各項指數，待抽血報告出來後，確認血液中安眠藥濃度非常高，研判是抗憂鬱藥物引起。

張峻誠表示，患者因當服用抗憂鬱藥物及安眠藥，甚至把藥物當感冒藥，1天照三餐吃，導致身體內聚集大量的血清素，發生血清素症候群，嚴重恐導致死亡。患者昏睡3天後自行甦醒，期間因藥物抑制呼吸，肺部嗆到而罹患吸入性肺炎，給予藥物治療後，會診身心科聯合治療，患者才平安出院。