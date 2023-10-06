貝富新能源「九降風離岸風電」通過環評初審

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

環境部今（6）日審查西班牙商貝富新能源所提，位於新竹縣及新竹市外海區域的「九降風離岸風力發電計畫」環境影響說明書第2次初審，審議結果為「建議通過」，無需進行第二階段環評，不過環評委員在會議過程中，特別提及風機浮台水平移動範圍，認為業者應可說明相關疑慮。

九降風離岸風力發電計畫範圍，在新竹縣及新竹市外海區域，風場面積約125平方公里。風機佈置規劃部分，最大總裝置容量為1,000MW、單機裝置容量9.5至20MW 、風機間距 ≧700m、最多風機數量105部，另外開發商也提到，與他案風場相鄰風場邊界主動留設1公里之範圍，與相鄰風場共同形成2公里以上的鳥類廊道。

此項計畫風機屬浮台型式，考量科技成熟度（TRL）、工程可行性與全球示範案場採用的浮台類型，選擇優先採用「半潛式浮台」；本計畫錨錠系統，後續將依照現地條件評估選用合適之方案，在風場範圍內設置至多2座海上變電站。

在閉門會議中，環評委員提到，固定式風機是剛性，而浮動是像太極拳那樣搖來搖去，國外風場規定，位移不准超過20公尺，因為波浪屬於上下能量，所以左右位移其實沒有想像那麼大，當然不同錨定系統數計不太一樣，認為開發單位應該要可以說清楚。

針對浮台位移相關建議為，因應極端氣候，加強海域施工及營運期間安全（含浮動式機組浮台支水平移動範圍）及緊急應變能力，研擬訂定制度性及系統性之環境安全衛生計畫；強化說明施工及營運期間之風險便是、風險改善、緊急應變及矯正措施與相關具體行動。