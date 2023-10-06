報價上漲但需求面未回溫 法人這樣評估記憶體

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韓媒報導Samsung（005930 KS）將調漲記憶體報價。雙十一年度促銷即將展開，記憶體模組業者透露，由於通路端的庫存水位接近見底，且惜售低價囤貨的預期心態強烈，不傾向採取激烈促銷競爭，因此通路商樂觀預期雙十一可望優於618檔期的出貨表現，延續至2024年的農曆新年。

Samsung將調漲NAND Flash記憶體報價：

韓媒報導Samsung 10/2023就會調漲NAND Flash記憶體報價，漲幅達到雙位數，約10%。之前威剛（3260 TT）董事長陳立白指出，DRAM現貨價從低點到目前為止平均漲幅12%；NAND Flash則平均上漲22%，合約價則已出現谷底回升走勢，預期23Q4 DRAM、NAND Flash合約價漲幅約10%~15%。NAND Flash初期漲幅比DRAM來得高，但預期11/2023起，DRAM漲幅將會超過NAND Flash。

2023年至今記憶體廠一路減產，但報價卻一路下滑。各廠減產幅度目前約接近50%，至23Q4看到止跌：

全球疫情、區域戰爭、能源價格高漲及通膨問題讓記憶體產業歷經波動，2022年全年DRAM合約價下滑約40%，NAND Flash平均價格跌幅更超過50%，記憶體原廠在22H2就啟動減產，原預期2023年記憶體市況可望回穩，不幸市況需求較預期差，記憶體原廠2023年至今前後減產約達3次，2023年各家原廠處於虧損，各廠減產幅度目前約接近50%。

其中Samsung持續擴大DRAM減產幅度，DRAM減產幅度自23Q2的20%、23Q3擴大到25%，到23Q4將更近一步把減產幅度增加30%，減產主要是以DDR4為主。此外，據TrendForce，為因應需求持續減弱，Samsung宣布09/2023起擴大減產NAND Flash幅度至50%，比市場預期減產30~40%的減產幅度還高，預計其他供應商也將跟進擴大減產，將使23Q4 NAND Flash均價有望持平或小幅上漲0~5%。根據TrendForce調查供應商庫存水位，以Samsung來看，若要在2023年底前有效降低庫存，依賴終端應用客戶加大備貨力道，是緩不濟急，唯有嚴謹的控制產能才能較快控制庫存，使市場供需回到較合理的狀況。

在23Q2財報公布後，Samsung等原廠的態度傾向極力推動漲價，以避免營運繼續失血，因此再度減產，NAND Flash原廠的產能利用率僅60%左右。Samsung已陸續減少在上游原材料的備貨量，23Q3再度加碼減產，而減產項目主要以第六代V-NAND產品採取128層堆疊製程，但上一代V5產品也可望逐漸進入停產階段，低容量、成本高的舊世代產品將加速退場。

預估2024年記憶體資本支出減少有限：

2023年記憶體廠已大幅減少資本支出，預估2023年記憶體資本支出YoY-19%，其中SK Hynix資本支出YoY-50%，Micron資本支出YoY-42%。Samsung在2023年則呈現持平。在目前記憶體廠皆減產的情況下，市場預期2024年記憶體廠的資本支出可能會進一步下滑。不過目前前幾大的記憶體廠已經歷多次記憶體的景氣循環，2023年大部份記憶體廠都已減產和削減資本支出，但考量長期的需求和成本競爭力，加上先進製程的投資越來越貴，和基本每年維修支出，2024年記憶體資本支出恐將下滑有限。之前Micron 法說就預期FY2024（12/2023~11/2024）整體資本支出將會增加。

通路商樂觀預期雙十一檔期：

疫情封控及政策壓抑，導致2022年雙十一銷售表現欠佳，多家記憶體品牌衰退達30~50%。進入2023年，23H1的618促銷活動，當時廠商也抱持樂觀，積極備庫存，可是終端市場買氣依舊平淡，且在618之後呈現需求急凍。

現在中國經濟面臨下修，不過雙十一年度促銷即將展開，記憶體模組業者透露，雖然市場消費需求欲振乏力，但受惠近期記憶體的價格上漲，通路端庫存達健康水位，即使短期需求並未明顯復甦，但預期上游原廠將延續積極減產策略，使終端增加備貨的意願加，以確保未來供貨穩定。由於通路端的庫存水位接近見底，且惜售低價囤貨的預期心態強烈，不傾向採取激烈促銷競爭，因此通路商樂觀預期雙十一可望優於618檔期的出貨表現，延續至2024年的農曆新年。