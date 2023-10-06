高雄國慶連假活動多 部分景點交管「不要開車」

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4天國慶連假即將到來，高雄在連假期間活動熱鬧，包含「翡翠騎士前進大港」、「左營萬年季」、「衛武營五週年慶」、「TTXC台灣文化科技大會」、「農創世紀音樂節」等，高市府交通局表示，連假部分活動會場、景點周邊交通管制，建議多使用大眾運輸工具前往。

交通局表示，今年中秋節假期，由國道進入高雄的車輛數較端午連假成長了7％到8％，今年國慶連假高雄活動豐富，預期車潮比中秋假期還要高，各景點及活動會場周邊，將依交通狀況實施彈性交管，出門前可先上「高雄市即時交通資訊網」，或使用大眾運輸工具。

交通局說明國慶連假各觀光景點交管措施，包含旗鼓渡輪航線，除旗津居民外管制燃油機車搭乘渡輪；西子灣地區全日禁止遊覽車進入；壽山動物園則依停車場滿場狀況，實施興隆路管制，建議在捷運鹽埕埔站、輕軌文武聖殿站轉乘56號公車，或在台泥臨時停車場搭乘動物園接駁車前往。

活動部分，因會場周邊停車位有限，也建議多使用大眾運輸前往，如「翡翠騎士」表演可由輕軌駁二大義站或捷運鹽埕埔站步行過大港橋即可抵達；「左營萬年季」可至捷運左營站／台鐵新左營站步行前往孔廟廣場或搭205中華幹線、218內惟幹線等路線公車前往；「TTXC台灣文化科技大會」可搭乘輕軌至真愛碼頭或光榮碼頭站；「衛武營五週年慶」、愛河場「2023高雄愛・月熱氣球」則分別於捷運衛武營站、鹽埕埔站下車。