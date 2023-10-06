向百富專屬桶匠致敬！「百富故事系列19年桶錘之藝」限量獻台搶先品鑑限量故事篇章

堅守「一心造一藝」的匠人精神，悉心守護每道製酒工序，打造威士忌之最，「百富酒廠」為蘇格蘭少數仍堅持傳統製酒工藝的威士忌酒廠，而這百年來流傳於酒廠與匠人間一件件軼聞趣事，則化身為「百富故事系列」，將箇中心血與精湛工藝娓娓道出，封存於一瓶瓶獨特的風味記憶中，以金黃酒液演繹酒廠匠人的而情懷。為了向百富專屬匠人致敬，百富單一麥芽威士忌特別以故事系列篇章打造「百富藝境尋味」故事系列品酩會，將於11月起於台北（11/2-25日）及高雄（12/1-10日）展開。邀請全台威士忌愛好者，徜徉於故事篇章之中；並透過星級美食的引領，探索故事系列威士忌的風味，讓視覺、嗅覺與味覺一同沉浸在動人的百富故事篇章。限定的晚宴場次，更能品鑑兩年限量的「百富故事系列19年桶錘之藝」。

格蘭父子台灣分公司行銷總監陳瀅如表示，堅信「一心造一藝」的百富，是少數傳承傳統製酒工藝的威士忌酒廠，百年來從大麥種植、鋪地發芽、蒸餾器維護到橡木桶維修，每道環節都有專屬團隊悉心照料。新品「百富故事系列19年桶錘之藝」便是講述關於百富酒廠裡桶匠的故事，頌揚桶匠們代代傳承技藝的堅持，以及投入製桶工藝的專注與熱情。完美展示出百富桶匠在工藝上扎實深厚的底蘊與不斷創新的自我挑戰，激發Oloroso雪莉桶蘊藏的豐富飽滿風味，除了乘載著滿滿匠心外，更證明參與其中匠人們的精湛技藝和專業知識。此款極具收藏價值的珍稀佳釀僅限時發售兩年，。

百富首席調酒師凱西麥肯尼(Kelsey McKechnie) 則表示，橡木桶製桶工藝是一門非常古老的技藝，也對威士忌風味的形成至關重要。即便在蘇格蘭也很少威士忌酒廠有自己的橡木桶工場，這賦予百富威士忌格外出色的風味。有機會直接與桶匠討論、合作，讓各種創新的想法富有更多可能性，我們能嘗試不同的橡木桶，探索更多新的風味。。百富專屬桶匠團隊肩負重要的篩選、維修、重建與烘烤任務，由在酒廠工作超過50年的首席桶匠Ian McDonald帶領，共有20位成員共同守護橡木桶的品質，保證百富的橡木桶能完好地釋放箇中精華，成就百富威士忌的豐厚醇美。

第五任首席調酒師大衛史都華指出，「百富故事系列19年桶錘之藝」是百富少見全程於歐洲橡木 Oloroso 雪莉桶熟成的豐厚單一麥芽威士忌，反映出威士忌背後匠人們令人激賞的奉獻精神和技藝，以及專業素養。這款威士忌不僅講述桶匠的故事，也是凱西麥肯尼晉升為百富首席調酒師後首支發表作品。她不僅精通威士忌，也對橡木桶木質及熟成過程有著深刻的理解。

而為了一同向百富專屬匠人致敬，百富特別以故事系列篇章打造的「百富藝境尋味」故事系列品酩會，將以「風味起點」揭露故事開端，五道風味口感各異的開胃小點搭配百富最受歡迎酒款「百富12年雙桶DoubleWood」揭開關於風味綺想的序幕。熱前菜「炙燒與木質」以炙燒後散發帶木質調香氣的波特菇與牛肝菌麵餃，呼應「百富故事系列12年糖心橡木」經深度烘烤橡木桶二度熟成後，綻放美妙又層次豐富的風味。

引頸期待的主菜「橡木桶威靈頓」，用最經典的威靈頓牛排呈現最純粹的匠人心藝。威靈頓牛排的酥皮外表仿造橡木桶紋路呈現，手持專屬刀具切開酥皮，象徵百富匠人使用專屬器具全心打造橡木桶。搭配全新限量「百富故事系列19年桶錘之藝」，全程於歐洲橡木Oloroso 雪莉桶熟成賦予它豐富飽滿的成熟果香；如蜂蜜般柔滑的口感，在層層香料和成熟水果香味中和牛排達到完美和諧。最後的甜點「稍縱即逝的泥煤」象徵百富每年僅一周使用泥煤烘烤大麥的傳統。甜美的棉花糖與栗子戚風蛋糕，搭配帶有細緻煙燻味的「百富故事系列14年泥煤週」，用味蕾向傳統古法致敬，為故事旅程劃下完美句點。

另有下午時段輕體驗「風味起點」三道開胃小點和甜點「稍縱即逝的泥煤」，搭配百富12年雙桶DoubleWood Highball、百富故事系列12年糖心橡木和百富故事系列14年泥煤週，輕鬆享受恣意漫遊於故事篇章的午后時分。

「百富藝境尋味」故事系列品酩會

台北2023/11/2 (四) - 11/25 (日)

PPP 時尚藝文空間 (台北市中山區中山北路二段26巷2號1樓)

開放自由入場參觀：每週六～日 11:00 - 14:00

下午場：每週六～日 15:00 - 16:10 (14:40開放入場)

晚宴：每週四～日 19:00 - 21:20 (18:40開放入場)

高雄2023/12/1 (五) - 12/10 (日)

金馬賓館當代美術館 (高雄市鼓山區鼓山一路111號)

下午場：每週六～日 15:00 - 16:10 (14:40開放入場)

晚宴：每週四～日 19:00 - 21:20 (18:40開放入場)

活動費用：下午場 NT$790 /位。晚宴 NT$2,480 /位，可享$500元現場購酒抵扣。

報名連結http://s.accupass.com/wmdbuv

（工商時報提醒您 禁止酒駕 未成年請勿飲酒）