響應國際女孩日　高雄駁二Pinway「她的秘密天地」雙十開展

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高市府青年局結合國際女孩日，在Pinway駁二8號倉庫推出「Girlsecret Base：她的秘密天地」女性議題展，展期自10月7日至10月21日，以奶茶暖色調的居家氛圍翻轉生硬的性別刻板與生理界線議題，搭配互動小遊戲與桌遊，讓觀展者以沉浸式角色體驗女性人生的各種遭遇，展期周末更加碼推出各式女性探索自我、傳達勇敢與力量的活動，青年局邀請民眾到Pinway同歡。

高市府青年局長張以理表示，SDGs聯合國永續發展目標第5項指標為「性別平權」，Pinway結合10月11日國際女孩日推出今年第2場SDGs議題展，透過三大展區：「翻轉吧!標籤」、「『月』來越愛你」、「Yellow CARD!」，分別探討女性面臨的社會刻板印象、生理與心理情境議題，結合跨領域、多元體驗活動讓女性重新認識瞭解自己、打破社會壁壘，鼓勵女性在各領域發揮所長與潛能。

青年局表示，此次特展也特別結合公益與「愛女孩國際關懷協會」合作，於10月9日辦理手作縫製衛生棉工作坊，分享非洲偏鄉村落的月經貧窮故事與教導縫製布衛生棉，縫製完成的布衛生棉將結合各項物資一同捐贈給非洲低度開發國家，幫助改善當地女性受教權、建立自信，實踐另一種「Taiwan Can Help」。

另外，10月14日「瑜悅運動Just Yoga」推出「最瑜悅的陌生人」雙人瑜珈體驗課程，由專業瑜珈老師指導在溫馨和放鬆的環境中學習感受。特展壓軸登場的則是10月21日的「女性創業募資交流會」，邀請全台首家、亞洲規模最大的群眾集資顧問公司「貝殼放大Backer-Founder」，分享女性創業與集資成功案例，並提供講師與學員深度交流時間。