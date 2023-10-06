《電週邊》樺漢9月營收同期次高 前3季締新猷

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【時報記者葉時安台北報導】樺漢(6414)公布2023年9月自結合併營收達107.84億元，月增8.67%、年減1.92%，仍創下歷年同期次高；累計2023年第三季合併營收達299.24億元，季增3.3%、年增2.6%；累計2023年前三季合併營收達873.77億元，年增16.5%，同時遞出第三季、前三季營收雙創歷年同期新高。

樺漢表示，從集團第三季三大事業體營收表現來看，比重分別為工控設計21%、品牌通路34%、系統整合45%，但從業績的絕對金額之年增率分別為-13.5%、31.3%、-4.9%，雖第三季因去年同期有匈牙利布達佩斯工廠起步、墊高基期營收以及部分智慧家居、資安整合等因終端市場需求進而放緩拉貨力道，使得整體營運成長表現受限，然第三季來自於個體包含全資子公司、品牌通路的營運表現仍持續為樺漢集團整體獲利績效迎來正面的挹注，尤其在品牌通路受惠於歐洲智慧城市、醫療與交通與軍工四大市場客戶，持續對集團之包括鐵路專用網絡(RDN)、IIoT+5G智慧製造解決方案等的設備出貨暢旺以及良好服務需求增溫，穩住第三季整體營收表現，能在目前大環境不景氣、通貨膨脹影響終端市場消費放緩下，繳出保持創歷年同期新高優異成績的關鍵。

樺漢面對大環境景氣逆風所帶來之不確定性風險的挑戰，仍持續展現多元多角的企業韌性，集團持續發揮整合平台的資源、優化業務接單結構、提升研發設計與生產技術與服務品質等效益，同步落實IPC 3.0轉型增值，聚焦智慧城市、智慧園區、智慧工廠、智慧建築、智慧能源、半導體等各市場擴大整體業務接單動能，更積極推進「軟體+軟硬方案訂閱式服務」訂單占整體之業績比重，從第三季單季「軟體+軟硬方案訂閱式服務」占集團整體營收比重約9~10%、年增加1-2個百分點來看，有助第三季獲利絕對金額績效上展現一定的支撐效果，並在股本膨脹15~20%的同時，有機會保持全年EPS穩健成長水準。