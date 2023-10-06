唐榮Alighter電動巴士海外訂單報捷

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9月底唐榮車輛董事長何義純率隊前往我國中南美洲邦交國-瓜地馬拉，在我國駐瓜地馬拉大使曹立傑見證下，再簽下瓜國第二座城市Fraijanes市20輛電動巴士訂單，預計6個月內完成交付，同時並取得瓜國政府提供的電動車免稅優惠以及良好地段的設廠用地，此行可謂收穫豐碩。

唐榮車輛董事長何義純一行於9月27日獲瓜地馬拉賈邁岱總統，與該國外交部長、經濟部長接見，對於唐榮Alighter電動巴士前進瓜國，瓜地馬拉政府特別提供中美洲國家唯一電動車eMobility law免稅優惠政策，以及提供良好地段的投資設廠約3萬坪用地，對此何義純董事長特別表達感謝之意。

何義純表示，瓜地馬拉政府因主要城市之間運量需求，標案公告要求的續航力里程，必需達308公里以上，以及符合歐規的電池組配置於「車身」外，非車輛內部，以保障乘客乘車安全；Alighter電動巴士電池組設計於車身車頂外部，是國內唯一符合該國政府標案規定的企業。

我國駐瓜地馬拉大使曹立傑表示，很高興見證唐榮車輛Alighter電動巴士與友邦瓜地馬拉主要城市及當地合作企業的三方合作，簽署訂單合約為雙方政府與雙方企業「四贏」的局面，為未來台灣電動巴士供應鏈進軍中美洲市場鋪路。曹立傑致詞指出，駐瓜國大使館願用台、瓜兩國經貿互補特性，協助唐榮車輛在中美洲國家的龐大商機，並強化國際合作與連結。

瓜國第二個簽約的主要城市Fraijanes市市長Daniel Rustrian表示，目前該市公共運輸非常落後，基層市民騎乘機車，發生非常多起交通傷亡事件，造成家庭悲劇，浪費高額醫療資源，這是其4年市長任內要大力推動電動巴士公共運輸政策的主要原因，感謝來自台灣的唐榮車輛，幫助與改善該市的落後交通現況。

何義純說，這次瓜國電動巴士訂單合約要求，Alighter電動巴士須在6個月內交車，Alighter電動巴士已於今年四月運抵瓜國展示與試營運，其使用最先進德國西門子大功率直驅馬達與液冷電池組設計，很適應瓜國地形與天候特性，試營運吸引瓜國15個主要城市市長的試乘觀摩，試乘後都給予很高的評價；唐榮車輛已規劃Guatemala與中美洲國家Hub的未來整體布局，具體合作內容有包括電池組裝廠、電動巴士組裝廠、電動卡車組裝廠、智慧儲能充電站、技術研發中心、與大學技術合作等6個項目。

何義純指出，目前中美洲各國客戶肯定Alighter電動巴士高安全、高品質、符合歐規、長續航力等4項特性，符合他們的需要，可替換目前老舊且大量柴油公車，相信短期內，唐榮車輛Alighter電動巴士，可快速覆蓋中美洲國家的各個主要城市與重要道路間的交通連結。