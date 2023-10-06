10／6期貨市場掃描

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美股

投資人靜待9月非農業就業報告出爐、以尋找聯準會（Fed）未來利率路徑的蛛絲馬跡，美國四大指數5日終場略跌、跌幅較盤中大為收斂。

道瓊工業平均指數10月5日終場下跌0.03％（9.98點）、收33,119.57點；盤中跌幅一度擴大至0.57％。那斯達克指數下跌0.12％（16.18點）、收13,219.83點；盤中跌幅一度擴大至1.12％。標準普爾500指數下跌0.13％（5.56點）、收4,258.19點；盤中跌幅一度擴大至0.89％。費城半導體指數下跌0.52％（17.94點）、收3,406.98點；盤中跌幅一度擴大至1.40％。

最新公布的數據顯示，截至9月30日為止當周，首次申請失業救濟金人數僅較前周上升2,000人至207,000人。根據道瓊社調查，經濟學家原本預測人數將上揚至210,000人。這讓部分期待這份數字能暗示就業市況降溫的華爾街投資人感到失望。

人力資源服務公司ADPResearchInstitute與穆迪分析公司甫於4日公布，9月民間非農業聘僱人數僅新增89,000人，遠低於道瓊社先前調查的經濟學家預估值160,000人以及8月上修值180,000人。ADP報告並顯示，9月薪資年增率趨緩至5.9％，已連續第12個月減緩。

市場如今將目光轉向本周五（6日）的9月非農就業報告。根據LSEG調查，經濟學家普遍預測，9月非農就業人數僅將新增170,000人，低於8月的187,000人。雖然投資人並不期待經濟陷入衰退，卻希望就業市場能轉弱一些，促使Fed考慮停止升息，並止住公債殖利率的飆升走勢。

CNBC報價顯示，美國10年期公債殖利率5日在上述數據出爐後跳高，但之後又拉回、尾盤來到4.714％，低於4日尾盤的4.735％。本週稍早，10年債殖利率一度寫下2007年以來新高。（註：公債價格與殖利率呈現反向走勢。）

值得注意的是，標普500仍舊守在200日移動平均線之上。SpartanCapitalSecurities首席市場經濟學家PeterCardillo表示，美股似乎試圖守穩，理由大概是殖利率略為拉回、而舊金山聯邦儲備銀行總裁MaryDaly的說法也為美股帶來些許支撐。

原油

紐約商業交易所（NYMEX）11月原油期貨10月5日收盤下跌1.91美元或2.3%至每桶82.31美元，主要因為需求擔憂的影響，歐洲ICE期貨交易所（ICEFuturesEurope）近月布蘭特原油下跌1.74美元或2%至每桶84.07美元。金融服務公司BOKFinancial資深交易副總基斯勒（DennisKissler）表示，投資人擔憂燃油消費的高峰已經過去。AgainCapital合夥人基爾達夫（JohnKilduff）則表示，他認為直到年底購物季節來臨前，美國汽油需求將不會超過每天850萬桶太多。

美國能源部10月4日公布的數據顯示，上周汽油庫存大增650萬桶至2.27億桶，增量遠超分析師平均預估的增加20萬桶。上周汽油日均需求較前一周的862萬桶減少至801萬桶，較去年同期的946萬桶減少145萬桶或15%。美國能源部10月4日公布，截至9月29日，美國商業原油庫存較前周減少220萬桶至4.141億桶，創去年12月以來的新低，較過去5年的同期平均值減少4.6%；汽油庫存增加650萬桶至2.27億桶，蒸餾油庫存減少130萬桶至1.188億桶。NinepointPartners資深投資組合經理納塔爾（EricNuttal）表示，預估今年底原油庫存將降至8年以來新低，因需求增長及產油國削減供應的影響。根據路透社的調查，分析師平均預估上周美國原油、汽油與蒸餾油庫存將分別減少40萬桶、增加20萬桶與減少30萬桶。美國石油協會前一天公布的數據則顯示，上周美國原油、汽油與蒸餾油庫存分別減少421萬桶、增加395萬桶與增加35萬桶。

9月29日當周，美國煉油廠日均原油加工量1,560萬桶，較前周減少46.3萬桶；煉油廠產能利用率較前周的89.5%降至87.3%。汽油日均產量較前周的910萬桶減少至880萬桶，蒸餾油日均產量較前周的490萬桶減少至470萬桶。

農產品

芝加哥期貨交易所（CBOT）三大農產品期貨10月5日全面上漲，因黑海穀物的供應或再生變數。12月玉米期貨收盤上漲2.4％至每英斗4.9750美元，12月小麥上漲3.3％至每英斗5.7825美元，11月黃豆上漲0.6％至每英斗12.8075美元。

周四，一艘懸掛土耳其國旗的雜貨船在羅馬尼亞海岸的黑海觸雷，造成輕微損壞，但船員安全。在俄羅斯退出聯合國支持的糧食出口協議後，烏克蘭正在測試一條新的海上航線，該航線避免使用國際水域，而遵循北約成員國保加利亞和羅馬尼亞控制的航線。

美國洲際期貨交易所（ICEFuturesU.S.）12月棉花期貨10月5日下跌0.5％至每磅86.54美分，10月粗糖期貨上漲0.9％至每磅26.16美分。

美國伊利諾州黃豆玉米顧問公司（Soybean&CornAdvisorInc.）作物分析師、南美農業專家麥克．科爾多涅博士（MichaelCordonnier）10月4日報告表示，根據巴西農業分析機構AgRural的數據，截至上周，巴西首播玉米播種進度為32％，較前一周增加7％，落後於去年同期的34％。

在主要產地當中，巴拉那州首播玉米的播種進度為71％，較前一周增加13％。該州農村經濟部（Deral）估計，巴拉那州首播玉米產量將為310萬噸，比去年減少18％，因為農民減少了首播玉米種植面積。南大河州農業研究所（Emater）的數據顯示，截至上周，該州農民已播種了55％的玉米作物，較前一周增加5％。

美國能源部10月4日公布，截至9月29日當周，乙醇日均產量為100.9萬桶，較前周持平，較去年同期增加13.5％，估計用於生產乙醇的玉米使用量為1.06億英斗。美國能源部預估，今年美國乙醇日均產量將為100萬桶。美國農業部則是預估，9月起的2023/24年度，乙醇玉米使用量預估為53億英斗，周均使用量1.02億英斗。

金屬

紐約商品期貨交易所（COMEX）12月黃金期貨10月5日收盤下跌3美元或0.2％至每盎司1,831.8美元，美元指數下跌0.4％，12月白銀期貨下跌0.6％至每盎司21.019美元。紐約商業交易所（NYMEX）1月鉑金期貨下跌1.3％至每盎司862.5美元，12月鈀金期貨下跌2.3％至每盎司1,144.90美元。

全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDRGoldShares，GLD）5日黃金持有量減少4.04公噸至869.31公噸，續創2019年8月以來的新低。最大的白銀ETF安碩白銀指數基金（iSharesSilverTrust，SLV），白銀持有量增加91.23公噸至14,031.64公噸。

世界黃金協會歐洲與中東市場資深分析師高坡（KrishanGopaul）10月4日報告表示，根據國際貨幣基金（IMF）所公布的數據，8月份，全球央行黃金儲備淨增加77公噸，比7月份的購買量增加了38％，主要增加的國家包括中國、波蘭和土耳其等，當月沒有央行顯著出售黃金儲備。

報告表示，過去3個月，央行的黃金淨購買總量總計為219公噸，超過了4月和5月合計的淨出售量（96公噸）。報告指出，此前的出售主要是由土耳其的大量非戰略性拋售推動的，因此可以相信央行黃金需求的長期趨勢仍然存在。

今年2月初土耳其發生強烈地震，土耳其政府宣布暫停部分黃金進口以減緩經濟衝擊，土耳其央行則藉出售黃金儲備來滿足國內需求。今年3-5月，土耳其央行的黃金儲備減少近160公噸。2022年，土耳其央行黃金儲備增加148公噸至542公噸。

8月份，中國人民銀行黃金儲備增加了29公噸，為連續第10個月增加，過去10個月來累計的購買量達到217公噸。8月份，中國黃金儲備攀升至2,165公噸，佔其外匯儲備約4％比重。

波蘭央行8月份黃金儲備增加18公噸，年初以來的淨購買量累計達到88公噸，波蘭央行計劃今年增加黃金儲備100公噸。波蘭央行8月份黃金儲備達到314公噸，佔總儲備的11％。土耳其央行8月份也增加了15公噸黃金儲備。