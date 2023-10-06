新北美食 裕隆城全新餐飲品牌「TOK盡興食光」新亞洲菜系全日餐酒館

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新店「裕隆城」全新人氣餐飲品牌「TOK盡興食光」，以心靈綠洲空間x新亞洲菜系x台灣在地精釀，提供隨興、盡興的亞洲美饌。店名「TOK」命名靈感來自啄木鳥敲擊樹幹的啄啄擬聲，象徵品牌的初試啼聲。

擁有十多年知名餐廳料理經驗的主廚Aries與TOK團隊，將「TOK盡興食光」定調為「新亞洲料理餐廳」（Modern Asian Cuisine），以融合西式餐酒和亞洲型態的創新概念，賦予傳統料理當代特色，除了選用在地當季食材、自製多款亞洲創意醬料，也運用蒸烤、真空、舒肥等現代手法，營造新鮮、輕奢、細緻的美食體驗。

開幕首季菜單主打的「明太子香煎干貝炊飯」，以特調明太子醬、海藻、牛蒡、鴻禧菇與生食級干貝，搭配花蓮富里139號米，口感豐富、滋味濃郁；「嫩煎戰斧豬排佐蜜蘋果」將軟嫩的豬排搭配香煎蘋果、羽衣甘藍、櫻桃蘿蔔、番茄享用，清爽美味；「百里香火炒白酒菜」以肥美紐西蘭淡菜和白酒、辣椒、蒜片、九層塔、百里香快炒，濃縮海味精華。享用美食之際，還可來上一杯台灣品牌的「酉鬼」或日本「伊勢角屋麥酒」精釀啤酒，復活味蕾。除了創新的料理，餐廳的空間設計和氣氛營造也是一絕，靠窗位置可遠眺綠湖生態公園，午後陽光灑落相當舒適；入口處的鳥巢造型包廂，成為最新打卡熱點；大量運用的黃、綠色彩，搭配綠色植栽和鵝卵石地面，烘托出白天自然、夜晚奇幻的用餐氛圍。

未成年請勿飲酒。酒後不開車，安全有保障。

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