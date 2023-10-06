東京奧運醜聞影響 札幌擬放棄申辦2030冬奧

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日本北海道札幌市原本有意申辦2030冬季奧運暨帕運，但受到2020東京奧運暨帕運發生醜聞等影響，無法充分宣傳，也難爭取到市民理解，打算放棄申辦，將放眼2034年以後。

日本放送協會（NHK）報導，延期至2021年夏季舉行的東京奧運暨帕運（名稱為2020東京奧運暨帕運）發生瀆職等醜聞案，札幌市去年12月就停止宣傳活動，致力於調整主辦的經費及經營體制，以確保透明度與公平性。

札幌市長秋元克廣最快將於下週拜會日本奧林匹克委員會會長山下泰裕，表達上述意向。

除了札幌市，美國鹽湖城、瑞典及法國都表態申辦2030冬奧暨帕運。國際奧林匹克委員會（IOC）表示，瑞士則是不限舉辦年、有意申辦。

國際奧會正考慮在多個地區輪流舉辦冬奧的方案，以作為因應氣候變遷等的對策，預定本月在印度召開理事會、大會討論此事。

1972年日本首度舉辦冬季奧運的城市就是札幌市。2014年時任札幌市長上田文雄表示，希望申辦2026年冬奧暨帕運。但2018年北海道膽振東部發生最大震度7級的強震，於是改變方針，瞄準申辦2030冬奧暨帕運。

2020年1月，日本奧會決定札幌市為日本境內的候選地，但COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情蔓延影響，中斷與市民的對話等，難以炒熱舉辦冬奧的氣氛。

2022年1月重啟與市民對話的活動，但3月針對一萬名市民寄出的意願調查顯示，逾52%贊成，38%反對。為了提高申辦的氣氛，札幌市與日本奧會5月成立新組織，但7月以後情況又轉變。

因為爆發有關2021年夏季東京奧運的貪污醜聞，東奧組織委員會前理事等相繼遭到逮捕，札幌市與日本奧會認為有必要重新調整申辦冬奧的營運體制，2022年12月暫停積極的宣傳活動。

2023年4月札幌市長選舉，主張申辦冬奧的市長秋元克廣第3度當選。但山下泰裕認為，申辦活動無進展，札幌若要舉辦2030年冬奧，情況嚴峻。札幌市7月開始舉辦公開討論會、針對市民的說明會等。為了確保營運透明度、公平性，本月將彙整營運體制的調整方案，內容包括委託廣告代理商的方式等。