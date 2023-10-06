台中港酒店迎萬聖節 邀親子「妖怪魔法學院」搞怪趣

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萬聖節即將來臨，各大旅宿業者紛紛推出專案活動搶攻商機。台中海線親子友善飯店「台中港酒店」為全面讓親子客與國外商務客感受到濃濃的節慶氛圍，每年必定規劃不一樣的萬聖節活動主題及主視覺設計。今年以「妖怪魔法學院」主題設計廣受好評，民眾舉起手機打卡拍照，直呼猶如身歷其境超有趣。

台中港酒店推出的「妖怪魔法學院」系列活動，其中，至2023年10月31日止的「小鬼尋奇趣」，凡於台中港酒店Facebook粉絲專頁打卡標記「台中港酒店」，即可至1樓櫃台領取「任務卡」，並蒐集五個不同圖案的「吉祥物-鷗嗨喲」戳章，即可兌換「限量精美小禮物」(數量有限，贈完為止)；為增加親子同樂互動感FUN世界推出「妖怪狂歡」活動，邀請民眾凡攜帶有萬聖節小物元素或萬聖節化妝，即可享FUN世界入場孩童優惠價150元(原價199元)，暢玩超人氣蔚藍夢幻球池一整天。

除此之外，為滿足饕客的口腹之慾及節慶儀式感，於2023年10月11日起至2023年10月31日Pier88餐酒館主廚推出限定「幽靈饗宴」四人同行一人免費活動（限主食、亞洲、義式料理、特餐），折扣以最低價者為優惠；並且特別於2023年10月28日晚上18:00至19:00舉辦「鬼魂幻象」，邀請泡泡姐姐互動式氣球表演，更加碼造型汽球教學，以最受大朋友及小朋友歡迎的萬聖限定氣球趣味演出，將氣氛High到最高點。

另外，台中港酒店加碼推出「美夢成真•十分享趣日本」超狂抽獎活動，準備了上百樣好禮等您帶回家!頭獎更是狂，送機票還不夠，直接送日本雙人五天四夜旅遊行程，讓您免規劃行程直接行李拿著就出發旅遊。該活動即日起至2023年12月31日止，活動期間凡於台中港酒店當日消費滿3,880元，即享有抽獎資格，消費越多機會越多，讓民眾紛紛直呼好期待被抽中。門檻月月抽好禮，千萬不能錯過!