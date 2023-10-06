《其他電》亞翔動能旺 9月、Q3營收齊登峰

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【時報記者林資傑台北報導】工業機電系統整合工程業者亞翔(6139)受惠在手工程專案訂單暢旺，2023年9月合併營收跳增至64.68億元、再創歷史新高，使第三季合併營收雙位數「雙升」至146.07億元、同步創下歷史新高。公司看好下半年營運可望優於上半年，全年營收成長樂觀。

亞翔股價3日觸及122元、創2003年8月底以來逾20年高點，由於今年以來漲幅已高達2.24倍，近日拉回109元附近高檔震盪，今（6）日開高飆升7.24％至118.5元，惟隨後在賣壓出籠下拉回翻黑，鄰近午盤跌近3％。三大法人同步翻空，本周迄今合計賣超860張。

亞翔2023年9月自結合併營收64.68億元，月增達56.25％、年增達1.03倍，連2月改寫歷史新高。使第三季合併營收146.07億元，季增達46.23％、年增達52.2％，同步改寫歷史新高。累計前三季合併營收328.18億元、年增32.76％，續創同期新高。

展望後市，儘管面臨短期經濟逆風，但亞翔與旗下榮工承攬高雄車站地下化及後續地上物商場及飯店統包工程、桃園機場三期航站土木工程及聯電新加坡新廠案，推升在手訂單續處高檔。據財報揭露，截至6月底已簽約尚未完工的工程合約餘額續增至2177.66億元。

亞翔預期，在智慧化發展趨勢與全球供應鏈重新布局的轉機下，隨著景氣逐步復甦，今年可繼續自客戶端取得更多建築、機電與設備的新建工程專案，且後續運轉維護保養工程的訂單亦將隨之成長，對今年營收成長仍樂觀。

而亞翔透過旗下蘇州亞翔集成新加坡分公司承接聯電新加坡新廠專案工程，預期認列高峰將落於9月至明年第二季，在進入專案工程施工高峰期，且整體在手訂單規模逾70億人民幣（約新台幣310億元），預期可望帶動亞翔下半年營運可望優於上半年。

對於外媒報導指稱蘇州亞翔集成協助華為興建晶片廠，亞翔對此澄清僅從事建築內裝、機電配管的基礎工作，並未涉及高階科技限制性材料、管制產品及半導體生產設備領域，強調所有投資與業務均遵守主管機關政策，嚴格遵守相關法律規定。