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進口豬爆洗產地爭議 陳揆：都沒有萊豬

對於美豬開放進口，政府說會為食安把關，卻爆出洗產地爭議，行政院長陳建仁6日強調，政府所檢驗的2萬多件的豬肉，經過檢驗以後都是零檢出。圖／本報資料照片
對於美豬開放進口，政府說會為食安把關，卻爆出洗產地爭議，行政院長陳建仁6日強調，政府所檢驗的2萬多件的豬肉，經過檢驗以後都是零檢出。圖／本報資料照片

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對於美豬開放進口，政府說會為食安把關，卻爆出洗產地爭議，行政院長陳建仁6日強調，政府所檢驗的2萬多件的豬肉，經過檢驗以後都是零檢出，也就是說沒有萊克多巴胺的存在。政府一定會跟中央、地方合作，為國人健康還有食品安全做最完整的把關。

陳揆6日在立法院受訪時表示，這件事情開始是由中央衛福部發現了資料有錯誤以後，就與地方政府展開聯合稽查，後來發現有不肖業者標示不正確這樣的情況，已經加以來處罰。

陳揆說，這一件事情，實際上在媒體的報導當中，不管是桃園市政府也好、台北市政府也好，都說這一件事情是由中央政府這一邊來發動的調查工作，本來食安的調查就需要中央跟地方一直來合作，來確保我們國人的健康。

陳揆說，實際上，不肖業者的一個做法，我們一定會嚴加懲罰，在這裡也呼籲所有的業者都要遵照政府的規定，好好地做好相關標示的問題，如果有任何標示錯誤的情形，政府一定是嚴懲，希望業者不要僥倖行事。

陳揆也強調，在中央和地方合作稽查這樣的過程當中，不管是在海關、在進口的通路端，或者是在銷售端的時候，所檢驗的2萬多件的豬肉，經過檢驗以後都是零檢出，也就是說沒有萊克多巴胺的存在，在這裡政府一定會跟中央、地方合作，來為國人健康還有食品安全做最完整的把關。

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